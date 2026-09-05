74歲翁網戀險遇詐 陸女喊「老公」謊稱住院騙錢

高雄市74歲林姓老翁在網路結識網友，對方自稱大陸籍女子和他培養感情。後來對方突然以「生病住院」急需醫藥費，要林翁辦理15萬元保單借款，林翁信以為真準備借款，幸保險公司察覺異狀通報警方，員警當面打電話查證，對方得知接電話的是警察竟心虛掛斷，林翁這才驚覺險些遭詐。

高雄市警新興分局前金分駐所9月3日接獲保險公司通報，指林姓老翁準備辦理新台幣15萬餘元保單借款，說要借給網路認識的女子，員警立即前往了解。

警方詢問發現，林翁日前透過網路結識1名自稱陸籍女子的網友，雙方聊天一段時間後，對方還稱呼林翁叫「老公」，近日對方以「生病住院」等理由，聲稱急需15萬元支付醫藥費，請林翁想辦法借錢。

員警研判，這是典型的「假交友」詐騙手法，為讓林翁確認對方身分，警方當面與該名女子電話聯繫並表明身分，沒想到對方一聽是警察，隨即掛斷電話。林翁見狀當場恍然大悟，這才相信自己遇上詐騙。員警進一步向他說明網路交友詐騙常見手法及案例，經勸阻後，林翁決定放棄辦理保單借款，警方成功攔阻15萬元。

警方提醒，網路交友若出現素未謀面就談感情、以生病、急難等理由要求借錢匯款，或要求協助投資、代購、代收款項等情形，務必提高警覺，切勿因一時心軟或陷入感情而交付金錢。如遇可疑情況，可撥打165反詐騙專線或110報警查證。