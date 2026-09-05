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高雄夢時代驚見警壓制3少女 竟是為打工變詐團車手

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市警方昨天晚間在夢時代購物中心，壓制3名少女引起往來民眾圍觀。據警方調查，3少女找打工機會卻誤入詐騙集團圈套，成為詐團取款車手，3人因而惹上詐欺、洗錢防制法等罪嫌。

高雄市警前鎮分局透過情資分析，發現1名女子9月1日在夢時代購物中心，在自動櫃員機以無卡方式提款，提款帳戶是遇詐騙的人，懷疑女子是詐團車手。

警方追查多日，發現這名少女可能再去夢時代，報請高雄少年及家事法院核發同行書，再赴夢時代埋伏。昨晚6時30分許，發現這名17歲的少女與2名14歲少女一起到夢時代，又在櫃員機取款，員警立即圍上，將3人制伏，查扣手機及她們剛提領的7萬5000元。

據了解，3名少女都同在1個詐團通訊群組，受指示在櫃員機旁等候詐團傳無卡提款密碼，認為在百貨公司較不被懷疑，才去夢時代櫃員機等候提款。3人都稱想打工賺錢才在網路上找到取款工作。全案依涉嫌詐欺、洗錢防制法等罪嫌，由高雄少年及家事法院偵辦，並向上溯源追查詐團上游成員。

前鎮分局呼籲，青少年切勿因高額報酬或受他人慫恿擔任詐欺車手，以免觸法；如發現可疑詐騙情事，請立即撥打165或110查證、報案，民眾如提供詐欺犯罪線索，符合規定者，可依防制詐欺犯罪有功人員及檢舉人獎勵辦法，申請檢舉獎勵。

警方在夢時代購物中心，查獲3少女誤當詐團車手。記者林保光／翻攝
警方在夢時代購物中心，查獲3少女誤當詐團車手。記者林保光／翻攝

警方在夢時代購物中心，查獲3少女誤當詐團車手。圖／Threads／_9caesar
警方在夢時代購物中心，查獲3少女誤當詐團車手。圖／Threads／_9caesar

詐團 高雄 打工 車手 詐騙

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