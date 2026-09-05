警官替黑幫查個資 求刑4年6月

聯合報／ 記者蕭雅娟張宏業／台北報導

新北市金山警分局民防組巡官李語堂，涉勾結經營權利車買賣的竹聯幫成員宋杰峰，替宋男查詢車籍資料，宋男另與女友、女助理連環詐騙早餐店老闆近兩千萬元，台北地檢署昨天依違反個資法起訴李男，求刑四年六月。

宋杰峰另涉詐欺罪起訴，因落網後飾詞狡賴、毫無悔改之意，求刑十年，宋男女友詹琬婷、女助理顏巧茹，明知宋男行為不法，卻執意參與犯罪，各求刑六年。

起訴指出，二○二三至二○二五年間，李語堂擔任金山派出所長時，宋杰峰親友犯案，雙方因此認識，當時李男以警方系統查詢宋男個資；另因當兵同梯友人何拓源有詐欺訴訟，也協助何男查詢被害人個資，甚至查詢帳戶有無解除警示，何男坦承犯行，依違反個資法起訴，建請量處適當之刑。

張姓早餐店老闆提告詐欺案期間，李語堂以M_police系統查詢告訴人、宋杰峰、何拓源有無被註記幫派或通緝犯；也替宋杰峰查詢車籍資料，為確認向宋杰峰借用的車是否失竊或車主有無前科，擅自查詢車籍資料，總計五次假借職務查詢個資。

起訴指出，宋杰峰、詹琬婷、顏巧茹等人，二○二四至二○二五年間，利用早餐店老闆被投資詐騙急需償債務，以「借車貸款、投資醫材、房產借貸」三部曲方式，施用連環詐術，陸續騙取房地產、積蓄、甚至背負債務。

宋杰峰知悉張男有意出售早餐店，想低價買下房產，但張男聲稱權狀交付給他人，要宋男先去贖回權狀才能買賣，宋男自掏腰包上百萬買回權狀後，才知張男已經申報遺失，權狀形同壁紙，向張男恐嚇返還款項，否則「你全家都去下葬都不夠賠」。

張男心生畏懼，拿自家房產抵押借款還錢，宋杰峰見張男有現金，又告知張男，做醫材生意的金主何拓源需要資金周轉，若將錢借給何男，保證每月利息十萬，張男不疑有他，與宋男約定當面現金交款，孰料又是騙局，當天李語堂也在場。

總計宋杰峰強迫張男移轉不動產、逼簽本票，詐騙車輛、房地產、不法所得一八九○萬餘元。至於李語堂、何拓源被控行收賄部分，檢方清查手機對話截圖，認為兩人是債務關係，難論貪汙罪。

個資 竹聯幫 詐騙

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