救「男友」遭愛情詐騙500萬元 車手判3年6月

通訊軟體LINE暱稱「潘潘」等人組成詐欺集團，愛情詐騙一名女子，佯稱帶太多現金抵台遭我國航警扣押與毆打，需繳交保證金才能離開機場，邱姓詐團車手今年5月向被害女子取款合計500萬元，被判處應執行有期徒徒刑3年6月。

判決書指出，邱男去年4月加入「潘潘」、、「哲凱」、「李文豪」等實年籍姓名詳之人組成的詐團，擔任車手，接受指示到台北、桃園兩市向落入愛情詐騙陷阱，依「機場行警─張生」假公務員指示的一名女子，拿取現金合計500萬元，女子希望解救LINE暱稱「李文豪」網路男友。邱男取款後交給身分不明的收水手，製造金流斷點。

詐團又以LINE暱稱「林志強」、「NEST陳經理」等身分詐騙李姓女子，佯稱投資款交給專員儲值就能投資黃金、虛擬貨幣、股票賺大錢，李女依指示以匯方式交付金錢（無證據邱男參與），因李女察覺有異而報警，警方循線逮捕接受指示到田中鎮取款的邱男，保住李女50萬元。邱男落網後均坦承犯行，供稱當車手近4周，前3周每周各領3千元，第四周領9千元獎金。

彰化地院審酌，邱男擔任車手，參與詐團所為不僅漠視他人財產權，更影響財產交易秩序，所生危害非輕，應予懲處，併斟酌邱男的犯罪動機等、無前科、坦承犯行的犯後態度、家庭生活等一切情狀，依犯加重詐欺罪，使人交付之財物或財產上利益達一百萬元者、犯三人以上共同詐欺取財未遂罪，兩罪，應執行有期徒刑3年6月。可上訴。