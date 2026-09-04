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高雄女落愛情陷阱 和心儀對象見面被要求匯5萬保證金結局曝

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市林姓女子落詐團愛情陷阱，被男網友敲開心房，約見面之際，男方稱須徵得「主管」同意，林和主管加好友後，被要求須匯5萬元保證金，林為此徘徊街頭，神情焦慮，幸巡邏警方經過關切，識破林女險遭成詐團待宰肥羊。

仁武警分局指出，42歲林姓女子日前透過臉書結識一名男網友，雙方相談甚歡，男方不時噓寒問暖，讓林女以為愛情來臨，打算相約見面時，男方卻聲稱須取得「主管」同意碰面。

林女信以為真，依照對方指示加入「主管」LINE好友後，該名主管卻改以強硬口吻要求林須匯款5萬元當「保證金」，否則無法與心儀對象見面。

林女擔心遭詐騙，但又怕見不到男方，1日中午12時許在仁祥街街頭閒晃，因神情慌張，仁武派出所員警巡邏發現趨前關心並安撫情緒。

警方得知林女欲見未謀面男網友，卻被要求匯款5萬元當「保證金」，當場拆穿詐團伎倆，並分享相關愛情詐騙案例及手法，林始驚覺自己險落入詐騙圈套，感謝警方保住她的積蓄。

<a href='/search/tagging/2/高雄' rel='高雄' data-rel='/2/245362' class='tag'><strong>高雄</strong></a>林姓女子落愛情陷阱，欲和心儀對象見面卻被「主管」要求匯5萬保證金，所幸載仁武區街頭遇巡邏警方及時阻詐。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子落愛情陷阱，欲和心儀對象見面卻被「主管」要求匯5萬保證金，所幸載仁武區街頭遇巡邏警方及時阻詐。記者石秀華／翻攝

高雄林姓女子落愛情陷阱，欲和心儀對象見面卻被「主管」要求匯5萬保證金，所幸載仁武區街頭遇巡邏警方及時阻詐。記者石秀華／翻攝
高雄林姓女子落愛情陷阱，欲和心儀對象見面卻被「主管」要求匯5萬保證金，所幸載仁武區街頭遇巡邏警方及時阻詐。記者石秀華／翻攝

高雄 詐團

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