假買黃金真洗錢！銀樓每筆抽10％ 幫派水房跨境洗詐款9人落網
刑事局追查幫派跨境洗錢，發現詐團取得中國大陸被害人的銀聯卡資料後，與台灣銀樓合作，把卡片綁進手機，以「刷卡買黃金」製造交易假象，實際上根本沒有黃金買賣；銀行撥款後，銀樓再把現金交給詐團。警方追查發現，銀樓每筆可抽10％，中間人另拿2％，其餘才交回水房。全案共查獲9人，並扣得305萬元現金等證物。
刑事局偵查二大隊第二隊先前偵辦幫派勾結銀樓跨境洗錢案，發現金流隱密、不易追查，與台北市萬華警分局共組專案小組，持續追查相關銀樓及幕後水房。
警方調查，42歲王姓男子等人組成詐欺洗錢水房，與境外詐騙機房合作。境外機房先以假檢警手法詐騙中國大陸民眾，取得被害人的銀聯卡卡號等資料，交由台灣水房洗出款項。
詐團尋找願意配合「刷卡換現金」的銀樓，將被害人銀聯卡資料綁定作案手機，再派刷手到銀樓以手機感應付款，佯裝購買黃金，還在刷卡簽單偽造簽名，讓交易看起來與一般購買黃金無異。
等收單銀行把錢撥進銀樓帳戶，詐團再派車手上門取走現金，並透過多人層層轉交製造金流斷點，據了解，銀樓業者可從每筆刷卡金額抽取約10％，負責牽線的中間人再取得約2％酬勞。
警方6月25日發動首波查緝，在台北搜索涉案銀樓及相關住處，逮捕施姓銀樓業者等5人，並查扣300多萬元。後續追查金流及嫌犯關係，又循線查出王男等4人，其中吳姓男子已出境遭通緝；警方並發現另有銀樓透過先前落網業者居中牽線加入洗錢，相關業者間還有父子關係。
據了解，其中一間涉案銀樓位於台北市萬華區，經營多年，2009年曾發生持刀搶劫案，造成1死1傷，如今因涉及詐團洗錢再次受到警方調查。
警方分別於6月25日、7月6日及13日在台北、桃園等地展開行動，共查獲王男等9人，扣得手機7支、現金305萬元、刷卡發票、銀樓帳冊、刷卡存根聯及相關文件。
全案依加重詐欺、偽造文書、洗錢、組織犯罪、銀行法及詐欺犯防條例等罪嫌移送台北地檢署偵辦，警方將持續追查是否還有其他銀樓及幕後共犯涉案。
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