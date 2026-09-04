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正達董座涉詐！重訊稱「嚴重」和事實不符 中檢：加重詐欺起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金遭起訴；台中地檢署又查出，陳、李還騙投資公司5400萬元服務費，涉嫌組織等罪嫌遭追加起訴，包括上市公司正達光電（3149）董事長許庭禎因提供人頭帳戶被依詐欺共犯起訴。

正達昨晚發布重訊，表示台中地檢署起訴書「嚴重」和事實不符；中檢今回應，表示正達重訊中法律用語有誤，許庭禎有公司併購經驗，卻仍交付人頭帳戶，供他人代收、轉交款項，涉嫌加重詐欺，相關事實、刑責，將由法院認定。

正達9月3日發布重訊表示，台中地檢署「起訴狀」提起公訴，起訴書指摘「嚴重」與事實不符，已委由律師依法處理，維護自身權益與清白。

正達重訊指出，對公司財務業務影響及預估影響金額，案件所涉事實與公司無關，對公司財務、業務無重大影響。

台中地檢今表示，檢察官8月18日以「追加起訴書」起訴許庭禎，並非正達發布重訊所稱以「起訴狀提起公訴」，其法律用語有誤。

中檢表示，依追加起訴書所載，許庭禎涉嫌提供境外公司作為虛假借款擔保契約當事人，並提供友人公司帳戶收受款項後轉交李易儒的助理，許庭禎對以上客觀行為並不否認，僅辯稱是誤信李易儒。

中檢也說，檢察官綜合卷內事證，認許庭禎具公司併購經驗，曾審閱並親自用印相關契約，卻仍交付友人公司帳戶，為他人代收、轉交款項，涉嫌三人以上共同詐欺取財等罪，依法追加起訴。重訊記載容與卷內事證不符，全案現已追加起訴，相關事實及刑事責任會由法院依法認定。

台中地檢署。記者曾健祐／攝影
台中地檢署。記者曾健祐／攝影

正達 重訊 詐欺

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