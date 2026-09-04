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新北警替黑幫查個資…起訴求刑4年6月 黑幫連環詐騙求刑10年

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

新北市金山警分局民防組巡官李語堂涉勾結竹聯幫成員、經營權利車買賣的宋杰峰，涉替宋查車籍資料，宋與女友、女助理另涉連環詐騙早餐店老闆1890萬餘元。台北地檢署偵結依違反個資法、詐欺等罪嫌起訴，李語堂求刑4年6月，宋杰峰求刑10年。

起訴指出，李語堂2023年至2025年間擔任金山派出所長、石門分駐所所長，涉以警方系統查詢宋杰峰個資；又替當兵同梯的朋友何拓源查詢何的詐騙案件被害人個資，及替何查詢帳戶有無解除警示；在早餐店張姓老闆提告詐欺案，涉以M_police系統查詢張、宋、何有無被註記幫派或通緝犯；涉替經營權利車轉賣的宋杰峰查詢車籍資料；為了確認自己向宋借用的車輛有無失竊或車主有無前科，擅自查車籍個資。

李語堂涉5次犯公務員假借職務上機會非法利用個人資料罪，求刑4年6月。何拓源違反個資法，坦承犯行量處適當之刑。李、何被控貪汙行收賄部分，2人均稱是長期債務關係，不是詐欺案的對價。檢方清查手機相簿中的對話截圖，李多次向何催繳欠款等，罪證有疑利歸被告，難論貪汙罪。

詐騙案部分，宋杰峰、女友詹琬婷、女助理顏巧茹等人，2024年、2025年間利用張姓早餐店老闆被詐騙急需償還原有債務的處境，以「借車貸款、投資醫材、房產借貸」三部曲等方式，聯手恐嚇、連環詐術，騙房屋、積蓄、及背負債務，甚至恐嚇「你全家都去下葬都不夠賠」、「先把你一隻手弄下來好不好」等語，虛增債權、暴力逼迫移轉不動產、簽本票，詐騙3輛車、北投房地、款項等不法所得1890萬餘元，導致被害人生活困頓、身心痛苦。

宋杰峰等3人涉刑法詐欺取財打500萬元罪起訴，宋落網後飾詞狡賴、毫無悔改之意，犯後態度不佳，建請從重量處10年徒刑，詹、蘇明知宋的行為涉及不法，執意參與犯罪、漠視他人財產權，建請各量處6年徒刑。

新北市警察局前金山派出所長李語堂，涉勾結詐團假放貸、真詐騙，被法院裁定羈押見。圖／讀者提供
新北市警察局前金山派出所長李語堂，涉勾結詐團假放貸、真詐騙，被法院裁定羈押見。圖／讀者提供

竹聯幫成員宋杰峰（中）涉勾結官警假放貸、真詐騙，被法院裁定羈押見。記者張宏業／攝影
竹聯幫成員宋杰峰（中）涉勾結官警假放貸、真詐騙，被法院裁定羈押見。記者張宏業／攝影

詐騙 個資 竹聯幫

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