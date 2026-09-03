快訊

彭博揭星宇過去三個月只收到一架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

法官批「未審先判」 北高行撤銷謝宜容免職處分…勞動部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台股震盪惹禍？投資詐騙廣告量季增逼千件 金管會緊盯

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

<a href='/search/tagging/2/金管會' rel='金管會' data-rel='/2/112553' class='tag'><strong>金管會</strong></a> 。聯合報系資料照
金管會 。聯合報系資料照

投資詐騙廣告出現反轉警訊。據金管會統計，今年第2季Google、Meta投資詐騙廣告通報6,194件，季增近19%，終止連四季下降走勢；金管會正觀察，是否與第2季台股震盪、投資熱度升溫有關。

投資詐騙廣告從去年首季的史上高峰一路降溫。2025年首季通報13,676件，第2季降至11,588件、第3季7,923件，第4季再降至5,562件，今年首季續減至5,223件，連續四季下滑。

但第2季趨勢突然反轉，單季增加971件至6,194件，季增18.6%，也是去年首季以來首度季增。投資詐騙廣告是否再度蠢動，已成金管會觀察重點。

金管會主秘尚光琪指出，第2季通報量增加，可能與台股劇烈波動有關，金管會已請證交所加強蒐報，後續仍須拉長時間觀察趨勢。

不過，這波反彈目前仍處相對低檔。即便第2季通報量較上季增加，但較去年同期則是減少46.5%，上半年合計11,417件、年減54.8%，是否真正扭轉過去一年的下降趨勢，仍待觀察。

為遏止網路投資詐騙廣告，金管會從2023年起與Google、Meta及相關部會建立蒐報機制。由證券周邊單位協力蒐報違反投信投顧法、偽冒名人等疑似投資詐騙廣告，再通報平台快速下架。

金管會提醒，目前常見投資詐騙手法有四大類。一是透過電話、簡訊或LINE群組，以分享投資經驗、高額獲利等話術吸引投資人加入群組。

二是推薦下載假投資平台App，宣稱可搶漲停股票、保證獲利。三是假冒合法金融機構或財經專家名義，成立LINE投資群組招攬民眾。

四是以虛擬通貨交易平台為餌，宣稱投資虛擬貨幣可獲高額報酬，誘使民眾投入資金。

值得注意的是，第2季投資詐騙廣告雖止跌回升，民眾向證期局陳情申訴案件仍在低檔。2023年為787件、2024年升至941件高峰，2025年反轉降至512件，今年前四月則為132件，目前尚未同步反彈。

詐騙 金管會 廣告

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

陷假投資！彰化女子3個半月7度交錢 從10萬到350萬共損740萬

國銀五大信賴放款要破5兆了！7月暴增逾3,000億元 近八成增量非行庫

13家金控前七月獲利4,927億元寫新高 現金股利看增26%

三大壽險外價金突破千億 業界上半年一口氣增加819億元

相關新聞

錢騙光了還要當車手幫忙收錢 18名中高齡女陷假戀愛連環套

假扮「敘利亞軍官、香港機師、新加坡醫師」談戀愛，先把錢騙光，再把被害人再利用成車手！刑事局偵七大隊追查跨境假交友詐欺集團，發現幕後機房設在奈及利亞，專門鎖定台灣中高齡女性，至少已有18名40至90歲女子受騙，財損逾859萬元；部分被害人被榨乾後，還被說服替「戀人」向其他被害人收錢，警方歷經6波掃蕩，共逮27人。

台股震盪惹禍？投資詐騙廣告量季增逼千件 金管會緊盯

投資詐騙廣告出現反轉警訊。據金管會統計，今年第2季Google、Meta投資詐騙廣告通報6,194件，季增近19%，終止連四季下降走勢；金管會正觀察，是否與第2季台股震盪、投資熱度升溫有關。

詐騙騙到中國大陸、新加坡 男子被重判應執行16年有期徒刑

廖姓男子招募人員加入詐欺集團，並成立「桶子（機房）」對中國大陸、新加坡等地進行詐騙，詐得4公斤黃金和741萬9500元：廖男辯稱「透過自身廣大人脈而向犯罪組織提供所需之人力」，被彰化地方法院判處應執行有期徒刑16年。

假觀光真車手 嘉市警連6天破5案8詐團車手落網

嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。

詐團2車手黑吃黑吞60萬慘遭熱熔膠燙臀 施虐幕後大哥等7人落網

詐團車手陳姓男子和監控手邵姓男子今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」，上游主嫌邱姓男子發現後，夥同手下將陳、邵2人押往台中以電擊棒身體、熱熔膠燙臀虐打，2人被打得遍體麟傷險出人命；警方獲報查出邱等7人涉案，上月25日發動搜索逮人，並將邱提報治平對象。

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬...再遭追加起訴

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金已遭起訴；台中地檢署又查出，陳、李見謀投資公司須借款2億元，佯稱有證券通司管道，誘騙尤姓負責人提供股票等擔保，卻從中詐取5400萬元服務費、利息，再依詐欺等罪嫌追加起訴陳等5人。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。