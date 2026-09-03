詐騙騙到中國大陸、新加坡 男子被重判應執行16年有期徒刑

廖姓男子招募人員加入詐欺集團，並成立「桶子（機房）」對中國大陸、新加坡等地進行詐騙，詐得4公斤黃金和741萬9500元：廖男辯稱「透過自身廣大人脈而向犯罪組織提供所需之人力」，被彰化地方法院判處應執行有期徒刑16年。

判決書指出，廖男去年10月間招募債務人蔡男加入Telegram暱稱「Nuts」等人組成的詐團，詐團在臉書刊登投資獲利廣告，蔡男接受Nuts指示取得人頭帳戶的提款卡，再到彰化縣某信用合作社、超商ATM提領兩名被害人匯款合計25萬元。

廖男透過桂男、許女招募謝、張兩名男子加入通訊軟體微信暱「懶燈」、「夢中仔」等人組成的詐團，先由「懶燈」假冒大陸地區上海公安打電給在新加坡就讀的台灣華姓學生，佯稱涉及洗錢案須配合調查，去年10月間華姓學生依指示搭機到越南，「配合辦案」交出行動電話並拍攝遭綁影片，「懶燈」打電話要求華姓學生的父親到大陸杭州，先後交付3公斤、1公斤黃金給謝、張兩名車手，廖男因此獲3萬元報酬。

廖男與林姓女子接受Telegram暱稱「福來2.0」詐團成員出資設置「天成話務機房」，招募劉女等4人加入，透過合作的詐團取得大陸地區民眾個資，分別佯為「香港入境處之公務人員」、「中國移動之客服人員」，經由2線機房「澐昇國際話務機房」佯稱遭詐利用參與「張健詐騙案」造成老太太跳樓自殺等虛構情節，致使大陸民眾提出自白書、籌款計畫書後交出「具保金」以避免羈押，有4人被騙折合新台幣716萬3500元。

廖男與Tealegram暱稱「毛澤東」、「斷捨離」等詐團成員籌設以博弈事業為包裝的洗錢水房，申請公司籌備處取得金融帳戶，招募范男等5人將來源不明的250萬1052元提領出229萬6774元。廖男與謝姓、江姓兩名男子偽造謝男先前在任職公司的在職證明，藉以向房屋仲介承租開設生命禮儀公司。警方去年11間持彰檢核發拘票到假公拘提廖男到案。

廖男辯稱均未參與詐欺行為，未經手詐得金錢，不過問、不參與他介紹的人從事犯行內容、細節，最後終能坦承犯罪。謝男等十多人均作證並坦承犯行。

彰化地院審酌，廖男正值青年，竟招募多人加入詐團、指揮成立機房和洗錢水房，令被害人受有財物上損失，應予非難，併斟酌犯罪動機等、迄今未與被害人、告訴人達成和解等犯罪後態度，兼衡自述智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，依犯三人以上共同詐欺取財罪、共同犯洗錢防制罪等5項罪名、21罪，判處應執行有期徒刑16年，可上訴。