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錢騙光了還要當車手幫忙收錢 18名中高齡女陷假戀愛連環套

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

假扮「敘利亞軍官、香港機師、新加坡醫師」談戀愛，先把錢騙光，再把被害人再利用成車手！刑事局偵七大隊追查跨境假交友詐欺集團，發現幕後機房設在奈及利亞，專門鎖定台灣中高齡女性，至少已有18名40至90歲女子受騙，財損逾859萬元；部分被害人被榨乾後，還被說服替「戀人」向其他被害人收錢，警方歷經6波掃蕩，共逮27人。

 刑事局表示，詐團利用假交友模式接觸中高齡女性，先以虛構身分噓寒問暖，建立感情後再謊稱急需現金、準備來台結婚等理由索款。當被害人無力付錢，詐團並未收手，進一步誘導她們充當面交車手，宣稱代收其他女子的款項，是為了「幫助戀人」。

警方調查，詐團刻意安排中高齡女性擔任車手，利用同齡女性較容易取得彼此信任的心理，降低被害人戒心。專案小組目前已清查至少18名被害女性，年齡橫跨40至90歲，總財損達859萬餘元，將擴大清查是否有其他被害人。

除高齡車手，詐團洗錢手法也刻意以不同身分掩護，警方今年3月在台北市大同區查獲一處民宅水房，主嫌高姓男子以居家照護員身分作掩護；4月又在高雄前金區查獲另一處公司水房，簡姓負責人甚至持有「防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗」合格證明，卻成立3間空殼科技公司協助掩飾詐欺及洗錢金流。

警方查出，詐團為規避台灣對個人幣商的監管，吸收3名25至30歲越南籍國際學生，在越南收購虛擬貨幣，將詐騙所得現金存入當地銀行帳戶、轉成越南盾，再透過非法匯兌取得泰達幣。涉案泰達幣達72萬7112顆，價值約2297萬餘元，再層層轉入境外電子錢包，最後由奈及利亞端提領出金。

專案小組從去年12月至今年7月，共執行6波掃蕩，在台北、新北、桃園、高雄及台東等地查獲3處水房，逮捕11名水房成員、16名面交車手，共27人，並查扣現金242萬9200元、8萬7377顆泰達幣、筆電、手機、存摺及反洗錢測驗合格證明等證物。

全案由台北地檢署指揮偵辦，警方將持續追查境外機房及相關金流。

刑事局偵破跨國詐團及水房，查獲現金與贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破跨國詐團及水房，查獲現金與贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破跨國詐團及水房，查獲現金與贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破跨國詐團及水房，查獲現金與贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破跨國詐團及水房，查獲現金與贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破跨國詐團及水房，查獲現金與贓證物。記者廖炳棋／翻攝

刑事局偵破跨國詐團及水房，查獲現金與贓證物。記者廖炳棋／翻攝
刑事局偵破跨國詐團及水房，查獲現金與贓證物。記者廖炳棋／翻攝

中高齡 戀愛 車手

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