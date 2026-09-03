拿粗糙估價單稱裝潢 台中女險遭詐50萬警及時阻攔

台中陳姓女子在網路認識「理財專員」，在對方鼓吹下決定投資黃金指數型基金，她前天到銀行要匯款新台幣50萬元，出示估價單稱要裝潢住家，仍被行員發現有異報案，與警成功阻詐。

台中市警局太平分局今天表示，太平派出所1日上午10時多，接獲轄內國泰世華銀行行員報案稱，有女子欲轉匯大額存款疑似遭到詐騙，請警方前往協助。

經員警到場了解，40多歲陳姓女子起初表示款項是住家裝潢用，且拿出一張裝修估價單，警方見估價單相當粗糙簡易，便深入詢問店家住址以及購入家具種類等，陳女才透露是要匯款讓人代操投資黃金基金。

陳女說，她在網路上認識自稱理財專員的網友，在對方鼓吹下決定拿出積蓄投資黃金指數型基金，當天準備到銀行匯款至指定帳戶，該名專員還提供裝修估價單，供女子「應付」行員說明轉帳用途。

經員警舉出多件相關詐騙案例，並勸導投資應循正當管道，讓陳女驚覺自己險些遭詐並放棄匯款，頻向警方及行員致謝，慶幸及時保住積蓄。