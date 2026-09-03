假觀光真車手 嘉市警連6天破5案8詐團車手落網

嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。

市警局長陳明志關注轄內詐欺車手提領情形，近期針對ATM、金融機構及詐欺車手易出沒地點加強巡查。9月3日凌晨，長榮派出所所長謝承哲執行便衣查緝勤務時，發現1名外籍男子深夜在ATM提款，領出2萬元後未清點鈔票，便迅速收入口袋，形跡可疑。

警方立即上前盤查，當場查獲該名馬來西亞籍男子，並起獲提款卡1張、現金8萬元及工作手機1支。經調查，男子8月30日以觀光名義入境台灣，實際卻接受詐團指示，負責領取金融卡及提領款項，警方依涉詐罪嫌將他查辦，並持續向上追查幕後詐團。

第一警分局統計，8月28日至9月3日間已連續查獲5起詐欺案件。8月28日，長榮派出所查獲1名馬來西亞籍提款車手，並循線逮捕負責放置金融卡的共犯；8月29日，北鎮派出所攔查可疑車輛，查獲3名涉詐犯嫌；8月31日，竹園派出所查獲1名取簿車手。

此外，9月1日偵查隊偵辦一起假投資面交詐欺案，被害人先前誤信「翡翠投資」話術，已交付33萬元，詐團食髓知味，再要求被害人投入40萬元。所幸家屬及時察覺異狀並報警，警方立即部署埋伏，待郭姓女車手前往取款時當場逮捕，成功攔阻40萬元再度遭詐。

警方指出，詐欺集團分工日益細密，除了招募本國籍車手，也將觸角伸向外籍人士，利用觀光、打工等名義來台從事提款、取簿及面交等犯罪工作。呼籲民眾切勿相信「高薪打工」、「代領現金」、「代取包裹」等話術，以免一時貪圖利益成為詐團共犯。警方也將持續鎖定ATM、金融機構及可疑面交熱點巡查，並從查獲車手向上溯源，追查幕後詐團。民眾若遇可疑情形，可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。記者魯永明／翻攝

嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。記者魯永明／翻攝