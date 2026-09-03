快訊

下班要帶傘！雙颱幅合還沒下完 北部、東北部周日前需留意局部大雨

蔣得立赴美交換遭檢舉涉簽證欺詐…美國務院回函 蔣萬安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

假觀光真車手 嘉市警連6天破5案8詐團車手落網

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。

市警局長陳明志關注轄內詐欺車手提領情形，近期針對ATM、金融機構及詐欺車手易出沒地點加強巡查。9月3日凌晨，長榮派出所所長謝承哲執行便衣查緝勤務時，發現1名外籍男子深夜在ATM提款，領出2萬元後未清點鈔票，便迅速收入口袋，形跡可疑。

警方立即上前盤查，當場查獲該名馬來西亞籍男子，並起獲提款卡1張、現金8萬元及工作手機1支。經調查，男子8月30日以觀光名義入境台灣，實際卻接受詐團指示，負責領取金融卡及提領款項，警方依涉詐罪嫌將他查辦，並持續向上追查幕後詐團。

第一警分局統計，8月28日至9月3日間已連續查獲5起詐欺案件。8月28日，長榮派出所查獲1名馬來西亞籍提款車手，並循線逮捕負責放置金融卡的共犯；8月29日，北鎮派出所攔查可疑車輛，查獲3名涉詐犯嫌；8月31日，竹園派出所查獲1名取簿車手。

此外，9月1日偵查隊偵辦一起假投資面交詐欺案，被害人先前誤信「翡翠投資」話術，已交付33萬元，詐團食髓知味，再要求被害人投入40萬元。所幸家屬及時察覺異狀並報警，警方立即部署埋伏，待郭姓女車手前往取款時當場逮捕，成功攔阻40萬元再度遭詐。

警方指出，詐欺集團分工日益細密，除了招募本國籍車手，也將觸角伸向外籍人士，利用觀光、打工等名義來台從事提款、取簿及面交等犯罪工作。呼籲民眾切勿相信「高薪打工」、「代領現金」、「代取包裹」等話術，以免一時貪圖利益成為詐團共犯。警方也將持續鎖定ATM、金融機構及可疑面交熱點巡查，並從查獲車手向上溯源，追查幕後詐團。民眾若遇可疑情形，可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。記者魯永明／翻攝
嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。記者魯永明／翻攝

嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。記者魯永明／翻攝
嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。記者魯永明／翻攝

嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。記者魯永明／翻攝
嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。記者魯永明／翻攝

詐團 車手 觀光

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

銀行業務經理勾結詐團騙走1億 主謀竹聯幫組長疑偷渡柬埔寨

詐團2車手黑吃黑吞60萬慘遭熱熔膠燙臀 施虐幕後大哥等7人落網

陷假投資！彰化女子3個半月7度交錢 從10萬到350萬共損740萬

無良！中壢男自營殯葬業疑向喪家敲竹槓 口袋竟藏喪屍煙彈

相關新聞

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬...再遭追加起訴

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金已遭起訴；台中地檢署又查出，陳、李見謀投資公司須借款2億元，佯稱有證券通司管道，誘騙尤姓負責人提供股票等擔保，卻從中詐取5400萬元服務費、利息，再依詐欺等罪嫌追加起訴陳等5人。

假觀光真車手 嘉市警連6天破5案8詐團車手落網

嘉義市警方加強查緝詐欺車手，近期短短6天接連查獲5起詐欺案件，共逮捕8名涉案車手及共犯，其中甚至有馬來西亞籍男子以「觀光」名義入境台灣，實際卻受詐欺集團指示提領贓款，警方直呼「假觀光、真車手」。

詐團2車手黑吃黑吞60萬慘遭熱熔膠燙臀 施虐幕後大哥等7人落網

詐團車手陳姓男子和監控手邵姓男子今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」，上游主嫌邱姓男子發現後，夥同手下將陳、邵2人押往台中以電擊棒身體、熱熔膠燙臀虐打，2人被打得遍體麟傷險出人命；警方獲報查出邱等7人涉案，上月25日發動搜索逮人，並將邱提報治平對象。

慈濟疫苗案外案！稱可助公司借貸騙利息 律師陳昱瑄遭追加起訴

彰化律師公會前理事長陳昱瑄等人遭控詐取慈濟疫苗採購委任報酬等案，中檢再查出陳昱瑄等人得知某公司有資金需求，利用對方不熟流...

利用AI變聲…愛情詐騙2萬人撈9億 夫妻各求刑25、18年

愛情詐騙集團利用ＡＩ變聲軟體偽裝公關小姐，並開發行事曆程式紀錄互動細節，還以績效管理程式整理每日績效，二○二二年起，涉嫌詐騙二萬人，得手至少九億餘元。台北地檢署昨偵結，依詐欺犯罪危害防制條例起訴五十七人，分別對主嫌黃建豪、妻子許湘綺求處廿五年、十八年徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。