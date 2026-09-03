快訊

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

雨區擴大！17縣市大雨特報 恐一路下到明天、外加雷擊強陣風

國稅局高官爆貪汙！簡任稽核涉收賄擁頂級豪宅 多名會計師遭收押

聽新聞
0:00 / 0:00

詐團2車手黑吃黑吞60萬慘遭熱熔膠燙臀 施虐幕後大哥等7人落網

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」，上游主嫌邱姓男子發現後，夥同手下將陳、呂押往台中以電擊棒身體、熱熔膠燙臀虐打，2人被打得遍體鱗傷險出人命；警方獲報查出邱等7人涉案，上月25日發動搜索逮人，並將邱提報治平對象。

市刑大偵七隊19分隊警方今年3月下旬接獲張姓男子（31歲），指遭詐騙集團以假匯兌方式，詐騙60餘萬元，警方將計就計，趁詐團要求張男面交70萬時，在左營高鐵站埋伏逮獲車手陳姓男子（29歲），另監控手邵姓男子（29歲）則趁隙逃離現場，後自行到案。

警方發現陳男落網時遍體鱗傷，追問上次取走60萬去處和受傷原因時，查知陳、邵2人因私吞60萬詐款「黑吃黑」被上游車手頭集團發現，幕後的邱姓男子（32歲）夥同手下呂姓男子（27歲）等10餘人在3月27日時將陳、邵2人押往台中東勢痛打一頓，隨後帶往靠山區的某陸橋下。

邱等人在陸橋下以熱熔膠棍熱燙陳、邵2人臀部，並以球棒及電擊棒等器械施以暴行毆打2人身體等處教訓，2人被打到遍體鱗傷險出人命，後被丟包獲救。

高市刑大警方和台中市警局東勢分局共組專案小組，報請台中地檢署檢察官楊凱婷指揮偵辦，並將邱男提報為治平專案檢肅對象。8月25日持拘票及搜索票，兵分多路同步執行搜索，拘提邱等7人到案，並查扣改造手槍一把及少許毒品及施暴棍棒器械等物。

全案警詢後，依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害自由及傷害等罪嫌，將邱等7人移送台中地檢署偵辦。

※珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方在台中逮主嫌邱姓男子等7人。記者石秀華／翻攝
詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方在台中逮主嫌邱姓男子等7人。記者石秀華／翻攝

詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方逮主嫌邱姓男子等7人，起出做案工具等物。記者石秀華／翻攝
詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方逮主嫌邱姓男子等7人，起出做案工具等物。記者石秀華／翻攝

詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方逮主嫌邱姓男子等7人，起出做案工具等物。記者石秀華／翻攝
詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方逮主嫌邱姓男子等7人，起出做案工具等物。記者石秀華／翻攝

詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方逮主嫌邱姓男子等7人，起出做案工具等物。記者石秀華／翻攝
詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方逮主嫌邱姓男子等7人，起出做案工具等物。記者石秀華／翻攝

詐團 車手 詐騙集團

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

銀行業務經理勾結詐團騙走1億 主謀竹聯幫組長疑偷渡柬埔寨

緬甸椰子粉藏200萬元海洛因走私 台通緝犯潛逃海外遙控

南投議長外甥遭凌虐致死 檢警追查「藏鏡人」 曾、辜收押禁見

無良！中壢男自營殯葬業疑向喪家敲竹槓 口袋竟藏喪屍煙彈

相關新聞

狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬...再遭追加起訴

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金已遭起訴；台中地檢署又查出，陳、李見謀投資公司須借款2億元，佯稱有證券通司管道，誘騙尤姓負責人提供股票等擔保，卻從中詐取5400萬元服務費、利息，再依詐欺等罪嫌追加起訴陳等5人。

詐團2車手黑吃黑吞60萬慘遭熱熔膠燙臀 施虐幕後大哥等7人落網

詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」，上游主嫌邱姓男子發現後，夥同手下將陳、呂押往台中以電擊棒身體、熱熔膠燙臀虐打，2人被打得遍體鱗傷險出人命；警方獲報查出邱等7人涉案，上月25日發動搜索逮人，並將邱提報治平對象。

慈濟疫苗案外案！稱可助公司借貸騙利息 律師陳昱瑄遭追加起訴

彰化律師公會前理事長陳昱瑄等人遭控詐取慈濟疫苗採購委任報酬等案，中檢再查出陳昱瑄等人得知某公司有資金需求，利用對方不熟流...

利用AI變聲…愛情詐騙2萬人撈9億 夫妻各求刑25、18年

愛情詐騙集團利用ＡＩ變聲軟體偽裝公關小姐，並開發行事曆程式紀錄互動細節，還以績效管理程式整理每日績效，二○二二年起，涉嫌詐騙二萬人，得手至少九億餘元。台北地檢署昨偵結，依詐欺犯罪危害防制條例起訴五十七人，分別對主嫌黃建豪、妻子許湘綺求處廿五年、十八年徒刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。