詐團2車手黑吃黑吞60萬慘遭熱熔膠燙臀 施虐幕後大哥等7人落網

詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」，上游主嫌邱姓男子發現後，夥同手下將陳、呂押往台中以電擊棒身體、熱熔膠燙臀虐打，2人被打得遍體鱗傷險出人命；警方獲報查出邱等7人涉案，上月25日發動搜索逮人，並將邱提報治平對象。

市刑大偵七隊19分隊警方今年3月下旬接獲張姓男子（31歲），指遭詐騙集團以假匯兌方式，詐騙60餘萬元，警方將計就計，趁詐團要求張男面交70萬時，在左營高鐵站埋伏逮獲車手陳姓男子（29歲），另監控手邵姓男子（29歲）則趁隙逃離現場，後自行到案。

警方發現陳男落網時遍體鱗傷，追問上次取走60萬去處和受傷原因時，查知陳、邵2人因私吞60萬詐款「黑吃黑」被上游車手頭集團發現，幕後的邱姓男子（32歲）夥同手下呂姓男子（27歲）等10餘人在3月27日時將陳、邵2人押往台中東勢痛打一頓，隨後帶往靠山區的某陸橋下。

邱等人在陸橋下以熱熔膠棍熱燙陳、邵2人臀部，並以球棒及電擊棒等器械施以暴行毆打2人身體等處教訓，2人被打到遍體鱗傷險出人命，後被丟包獲救。

高市刑大警方和台中市警局東勢分局共組專案小組，報請台中地檢署檢察官楊凱婷指揮偵辦，並將邱男提報為治平專案檢肅對象。8月25日持拘票及搜索票，兵分多路同步執行搜索，拘提邱等7人到案，並查扣改造手槍一把及少許毒品及施暴棍棒器械等物。

全案警詢後，依違反組織犯罪條例、槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例、妨害自由及傷害等罪嫌，將邱等7人移送台中地檢署偵辦。

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詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方在台中逮主嫌邱姓男子等7人。記者石秀華／翻攝

詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方逮主嫌邱姓男子等7人，起出做案工具等物。記者石秀華／翻攝

詐團車手陳姓男子和監控手呂姓今年3月間取得60萬詐款未上繳「黑吃黑」遭施虐痛扁，高市刑大警方逮主嫌邱姓男子等7人，起出做案工具等物。記者石秀華／翻攝