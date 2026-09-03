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狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬…再遭追加起訴

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狠詐慈濟10.6億 律師陳昱瑄又騙投資公司5400萬...再遭追加起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，誆騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗詐取3000萬美金（約台幣10.6億元）的佣金已遭起訴；台中地檢署又查出，陳、李見謀投資公司須借款2億元，佯稱有證券通司管道，誘騙尤姓負責人提供股票等擔保，卻從中詐取5400萬元服務費、利息，再依詐欺等罪嫌追加起訴陳等5人。

檢方查，陳昱瑄曾任彰化律師公會理事長，擔任方輿國際法律事務所負責人，卻和李易儒自2022年起成立以施以詐術手段的犯罪組織，包括方輿律所的黃姓受雇律師、陳姓財務長、劉姓會計，還有上市公司正達光電的董事長許庭禎都加入。

檢方查出，某投資公司尤姓負責人有資金需求找上李易儒，李男和陳昱瑄等人謀議，利用對方因不限用途款項借貸制度不熟悉的資訊落差，再刻意營造出自己有證券公司特殊管道，可疏通內部人員同意出借原本無法借得款項的表像後，佯稱可用年息12％出借2億元。

陳昱瑄2022年7月再陪尤男到銀行開戶，並由尤男提出3800張股票為2億元擔保抵押給證券公司，經證券公司撥付2億元。

檢方查出，陳昱瑄事後也指示黃姓受雇律師與尤簽署「財務諮詢顧問服務」，尤前後一共向陳昱瑄等人支付高達5400萬元的利息。

檢察官認為，陳昱瑄、李易儒利用尤不熟悉不限用限款項借貸業務的機會，營造其等可利用特殊關係，使原不願借款的證券公司願意出借2億元假象，並藉陳、黃等律師專業形象，與同夥一同製造不實借款契約。

檢方說，陳昱瑄、李易儒並未出資，未擔保投資公司、證券公司間債務，也沒代投資公司支付任何保證金或違約金，卻誘騙尤男5400萬元高額利息得手，並將詐款層層轉洗、提領隱匿，依組織、詐欺及洗錢等罪嫌，追加起訴陳昱瑄等5人。

陳昱瑄。圖／翻攝自臉書
陳昱瑄。圖／翻攝自臉書

慈濟 律師 BNT疫苗 詐騙

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