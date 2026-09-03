慈濟疫苗案外案！稱可助公司借貸騙利息 律師陳昱瑄遭追加起訴

彰化律師公會前理事長陳昱瑄等人遭控詐取慈濟疫苗採購委任報酬等案，中檢再查出陳昱瑄等人得知某公司有資金需求，利用對方不熟流程騙取高額利息，檢方偵辦後日前追加起訴陳昱瑄等人。

台灣台中地方檢察署追加起訴書指出，曾任彰化律師公會理事長的陳昱瑄，自民國111年5月起與李男（潛逃出境、通緝中）等人共同成立詐騙集團。彰化縣1家投資公司尤姓負責人，因有資金需求找上李男，並表明要商借新台幣2億元。

陳昱瑄等人利用尤男不熟悉證券商辦理不限用途款項借貸業務操作辦法等機會，佯稱有人脈協助透過公司所有的股票，以及尤男個人2億元本票為擔保，向證券商以12%的利息借款2億元，尤男陸續向陳昱瑄等人支付共5400萬元的服務費與利息。

陳昱瑄等人協助尤男完成貸款，並騙得款項後，利用其他成員設置的人頭帳戶提領詐騙款項花用，直到證券商向尤男催繳利息，尤男才得知借款之初只要提出申請及股票質押，證券公司即會受理借貸業務，不須透過李男等人疏通或擔保。

案經尤男委由律師向中檢提起告訴，檢方偵辦後日前依刑法詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪嫌將陳昱瑄等5人起訴。

陳昱瑄等人遭控於COVID-19疫情期間佯稱具BNT疫苗管道，詐取慈濟基金會疫苗採購委任報酬等案，中檢偵辦後查扣價值新台幣10億餘元的犯罪所得，今年8月間將陳昱瑄等17人起訴。