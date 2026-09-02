三峽警攜手44處醫療院所 候診時間變身「識詐候診室」

詐騙手法不斷翻新，新北市三峽分局結合恩主公醫院及轄內43家牙醫診所，在候診區播放識詐宣導影片，讓民眾利用等待看診時間認識最新詐騙手法。警方表示，希望把防詐宣導帶進日常生活場域，讓候診區也成為守護民眾荷包的第一線。

三峽分局表示，新北市警察局與牙醫師公會合作推動「識詐候診室」宣導計畫，牙醫診所遍布社區，看診民眾涵蓋兒童、家長及長者等不同年齡層，因此適合作為防詐宣導據點。透過候診區電視播放識詐影片，民眾不必額外安排時間，就能在等待看診過程中接收防詐資訊。

警方指出，近期「假網拍」詐騙手法持續變化，詐團常以低價商品吸引消費者，再誘導轉往LINE等通訊軟體私下聯繫，並提供假的購物網站連結。

民眾下單後，詐團再以「未完成實名認證」等理由謊稱交易失敗，要求加入假客服處理，甚至安排所謂「專員」一步步指導開啟網路銀行功能，最終騙取帳戶內存款。

三峽警方提醒，網路購物應慎選有信譽的平台，對明顯低於行情或「免費大放送」等優惠訊息提高警覺；若賣家要求轉移至LINE等通訊軟體交易，更應特別留意，切勿任意點擊陌生連結或依陌生人指示操作網路銀行。

三峽分局長許再周表示，詐騙防制不能只靠警方單打獨鬥，未來將持續結合不同產業及社區力量推動識詐宣導，讓防詐資訊從社區、鄰里一路深入家庭，共同建立全民防詐安全網。

三峽分局攜手恩主公醫院及轄內43家牙醫診所推動「識詐候診室」，透過候診區電視播放防詐宣導影片，讓民眾在等候看診時也能掌握最新詐騙手法。圖／三峽分局提供

三峽分局攜手恩主公醫院及轄內43家牙醫診所推動「識詐候診室」，透過候診區電視播放防詐宣導影片，讓民眾在等候看診時也能掌握最新詐騙手法。圖／三峽分局提供