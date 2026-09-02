陷假投資！彰化女子3個半月7度交錢 從10萬到350萬共損740萬

彰化一名蕭姓女子疑陷假投資詐騙，從2024年11月底至2025年3月間，短短約3個半月竟7度遭騙，每次損失金額從10萬元一路增加到350萬元，合計740萬元。彰化地方法院近期陸續審結7起案件，涉案車手分別被判刑1年4月至2年10月不等，其中有人負責收款，也有人負責提領贓款。

判決顯示，蕭女第一次受騙是在2024年11月27日，她先是在網路上看到股票投資廣告，加入LINE後被引導至假投資平台，對方再以投資獲利為由要求交付款項。林姓被告擔任車手，持假身分證件及相關收據，冒充投資公司人員向蕭女當面收取10萬元；同案簡姓被告負責派案、聯繫車手及幣商，向姓被告則負責安排、監控車手及收水。

此後詐騙接連發生，12月5日再被騙10萬元，12月10日則改以投資公司人員身分，到蕭女住處收取120萬元；隔天又被收取100萬元，12月23日再交付130萬元。到了2025年3月13日，對方又以相同類型的假投資話術，讓蕭女交出350萬元。

沒想到5天後，3月18日又蕭女再遭騙20萬元，這次則改以銀行轉帳方式，將款項匯入詐團指定帳戶，再由成員分次提領。這起案件中，陳姓被告雖被安排擔任提領車手，但實際由同夥代為提領，法院仍認定他涉共同詐欺等罪。

判決也顯示，12月10日及3月18日兩案，判決均出現相同的投資APP及聯繫方式，兩案詐騙手法具有高度相似性；其餘案件涉及的詐騙名義不盡相同。

蕭女在約3個半月內，先後遭騙10萬元、10萬元、120萬元、100萬元、130萬元、350萬元及20萬元，7次合計740萬元，且單筆金額從最初的10萬元一路攀升至350萬元。

判決指出，林姓被告判刑1年4月、邱姓被告1年6月、陳姓被告1年8月、杜姓及另一名林姓被告各1年10月、李姓被告2年、邱姓被告2年10月，部分案件另有犯罪所得沒收。