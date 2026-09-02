AI變聲交友詐騙2萬人得手9億元 主嫌夫妻求刑25年、18年

AI深偽愛情交友詐團主嫌黃建豪涉與妻子許湘綺等人，涉嫌以AI變聲技術偽裝公關小姐，2022年起詐騙高達2萬人，至少得手9億餘元，並用妨害性自主等方式逼業績，逼迫詐團成員間以舌頭進入他人肛門、精液漱口懲罰。台北地檢署今偵結，依違反詐欺犯罪危害防制條例等起訴集團共57人，黃建豪求刑25年、許湘綺18年。

檢方追查，黃建豪為了操縱詐團成員、提升業績，每月開績效考核會議，懲罰未達標、不佳成員，涉嫌用電蚊拍電耳朵、鼻子、舌頭、皮膚、以異物插入他人肛門，甚至迫使成員間以舌頭進入他人肛門、性器官，以他人精液漱口等非人道懲罰，讓成員對集團存有服從性，不敢任意離去，涉涉妨害性自主部分，由警行調查。

起訴指出，戀愛詐團從2022年起用公關小姐照片在交友軟體上註冊帳號鎖定宅男聊天，詐團成員間分組成立「名單組」、「新客組」，鼓吹被害人購買千元的魚油、牛樟芝、行動電源後，再發配給「培養組」、「回客組」。

其中「培養組」會傳送商品網址購買連結，要求被害人贈送手機、Dyson吹風機、空氣清淨機等禮物，公關小姐拿到禮物還需繳回集團，被害人資料同步移轉到「回客組」，繼續要求索討零用金、搬家費、買美容課程等訛取款項，且會有專屬人設、詐術劇本、假債主等被害人互動。

檢方查出，詐團鐘姓工程師負責設計「AI 變聲軟體」，只要被害人要求和公關小姐對話，詐團成員機手直接使用軟體對話，讓被害人誤以為是公關小姐本人；另也開發行事曆程式「I助手」，供機手對接約會時間、是否需要性行為等事項；「ERP 績效管理」程式則是供整理績效。

檢警追查，被害人送禮物後，機房指派公關小姐和禮物「合照」致謝，禮物上繳回到詐團機房，待禮物數量達標，即安排公關小姐和被害人約會見面；公關小姐除了底薪，再加上收禮物抽取業績獎金，每月收入可達10萬元，另，部分小姐也和被害人發生性關係。被害人發現，沒送禮物就與失去聯繫，報案提告。

專案小組今年5月至7月間執行數波搜索，查扣67台裝有AI變聲程式的電腦，及1千多萬元現金、法拉利及麥拉倫超跑、逾40支名表，並扣押3億元不動產與帳戶。檢方認定，此詐團犯罪所得至少高達9億餘元，被害人高達2萬人，集團主嫌黃建豪生活極致奢靡，且專門詐騙真心追求感情的男子，使男子積蓄付之一炬，甚至有人對外舉債，迄今仍需繳付債務及利息，建請法院從重量處25年徒刑，其妻求刑18年。

網路愛情詐騙機房成員，利用AI變聲技術偽裝公關小姐聲音與宅男聊天，要求贈送高單價禮物，檢警搜索拘提機房成員到案。聯合報系資料照