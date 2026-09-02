為賺5千淪詐欺共犯？台積電女員工賣門號助騙客買「壯陽藥」下場出爐

台中市邱姓女子為賺5000元報酬，將手機門號賣給詐騙集團，詐團以推銷壯陽藥為由，騙得逾14萬元。檢方偵查時，邱女矢口否認，瞎扯手機是給2歲女兒看的備用機，騎車掉落因「趕回南部台積電加班」才沒掛失，但檢方查出，邱女寧繳上萬元欠費卻不報案，有違常情，依法起訴。台中地院近日審結，邱女在審理時已坦認犯行，與被害人和解，依幫助詐欺取財罪，判刑3月、緩刑2年。

檢警調查，邱女在2026年5月12日向中華電信申辦門號後，為獲取5千元報酬，在台中市某處將SIM卡交給身分不詳的詐欺集團成員。同月26日晚間，詐騙集團利用該門號撥打給被害人，佯稱販售壯陽藥，確認收貨事宜。

被害人誤信為真，陸續於5月26日、6月12日、6月25日及7月1日，以貨到付款方式支付共計14萬1998元，被害人驚覺受騙報警後，警方循線將邱女查緝到案。

檢方偵訊時，邱女矢口否認犯行，辯稱門號是給2歲女兒看影片的備用機，5月中旬騎機車時，手機不慎從外套口袋掉落，因急著回南部台積電加班，才未報警或掛失。

檢方查出，該門號在同年8月27日因欠費被拆機後，邱女於11月5日親赴中華電信台南安中服務中心，繳納高達1萬7265元的電信費。

檢方認為，一般人手機遺失理應掛失，詐騙集團不會貿然使用，隨時可能被停話的遺失門號作為聯絡工具，邱女寧願繳交高額欠費也不報案，顯違常理，認定其確實提供門號供詐團使用，依幫助詐欺取財罪起訴。

台中地院近日審結，認定邱女在法院審理期間，已自白認罪，與被害人達成調解，承諾支付損害賠償。

法官考量，邱女無前科，犯後態度尚可，依幫助詐欺取財罪判刑3月，可易科9萬元，緩刑2年，期間付保護管束，依調解筆錄履行賠償、參加2場法治教育。

另因邱女自陳，尚未實際拿到5000元報酬，法院認定無積極證據證明有犯罪所得，不予宣告沒收，全案仍可上訴。