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中職大巨蛋辦反詐騙主題日 警政署長登板開球「比面對歹徒還緊張」

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

中華職棒富邦悍將隊今在台北大巨蛋賽事舉辦「反詐騙主題日」，警政署長張榮興登板開球、刑事局長邱紹洲上場打擊，由吉祥物「刑事Bear」擔任主審，張笑說「比面對歹徒還緊張」。

張榮興與富邦悍將宣導全民防詐，他說，平常指揮犯罪偵查，今天站在投手丘面對滿場球迷，「心情比面對歹徒還緊張」，並表示要讓詐騙集團「三振出局」。

富邦悍將母企業富邦金融控股公司董事長蔡明忠，為中華民國警察之友總會理事長，響應識詐宣導，安排在大巨蛋場內大螢幕播放反詐宣導影片，於入口處發放宣導禮品，讓球迷提升識詐能力。

警政署表示，「165打詐儀錶板」公布詐騙數據、高發手法及各類警訊，透明化讓民眾即時掌握詐騙風險；打詐儀錶板數據顯示，今年7月較6月詐騙財損下降3億2917萬元，降幅8.3％，6至7月攔阻詐騙超過17億元，攔阻金額逐月提升。

警政署說，打擊詐欺是持久戰，警察持續站在第一線守護，呼籲民眾牢記「1聽、2掛、3查證」口訣，成為警察最給力的隊友。

中華職棒富邦悍將隊今在台北大巨蛋賽事舉辦「反詐騙主題日」，警政署長張榮興登板開球，由刑事局長邱紹洲打擊。記者李奕昕／翻攝
中華職棒富邦悍將隊今在台北大巨蛋賽事舉辦「反詐騙主題日」，警政署長張榮興登板開球，由刑事局長邱紹洲打擊。記者李奕昕／翻攝

中華職棒富邦悍將隊今在台北大巨蛋賽事舉辦「反詐騙主題日」，警政署長張榮興登板開球，由刑事局長邱紹洲打擊。記者李奕昕／翻攝
中華職棒富邦悍將隊今在台北大巨蛋賽事舉辦「反詐騙主題日」，警政署長張榮興登板開球，由刑事局長邱紹洲打擊。記者李奕昕／翻攝

中華職棒富邦悍將隊今在台北大巨蛋賽事舉辦「反詐騙主題日」，警政署長張榮興登板開球，由刑事局長邱紹洲打擊。記者李奕昕／翻攝
中華職棒富邦悍將隊今在台北大巨蛋賽事舉辦「反詐騙主題日」，警政署長張榮興登板開球，由刑事局長邱紹洲打擊。記者李奕昕／翻攝

大巨蛋 詐騙 緊張 詐騙集團

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