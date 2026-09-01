富邦悍將推反詐主題日 警政署長開球宣示三振詐團

中華職棒富邦悍將今晚移師台北大巨蛋迎戰統一7-ELEVEn獅，同時舉行「反詐騙主題日」，由警政署長張榮興化身「王牌投手」，現場誓言要讓詐騙集團「三振出局」。

內政部警政署刑事局晚間發布新聞稿表示，大巨蛋今晚舉行中職賽事，並迎來一場別開生面的「反詐騙主題日」，由張榮興率刑事局長邱紹洲及可愛吉祥物「刑事Bear」共同現身，一起和富邦悍將共同推廣全民防詐。

現場開球儀式充滿巧思，由張榮興化身「王牌投手」，將象徵「識詐能力」的好球投向本壘，邱紹洲則擔任打擊者展現「強打詐騙實力」，人氣旺的「刑事Bear」則擔任嚴格的主審裁判。刑事局說，這場別出心裁的儀式，也象徵警企合作的堅強陣線。

張榮興受訪時幽默表示，自己平常指揮犯罪偵查，但站在投手丘上面對滿場球迷，「心情比面對歹徒還緊張」，隨後還運用棒球術語，誓言要讓詐騙集團「三振出局」。

刑事局表示，富邦悍將棒球隊所屬母企業富邦金融控股股份有限公司董事長蔡明忠，為中華民國警察之友總會現任理事長，響應政府透過多元管道識詐宣導及提升民眾識詐能力；張榮興也對富邦悍將的拚戰精神與啦啦隊熱情活力表達高度讚賞。

張榮興認為，職棒運動所體現的團隊防守精神，正是打擊詐騙最需要的核心價值。

刑事局提到，比賽現場，大巨蛋場內大螢幕也同步播放反詐宣導影片，並在入口處發放「防詐DNA」宣導小物，讓球迷在享受精彩球賽的同時寓教於樂。

為避免民眾落入詐騙盲區，刑事局表示，警政署已全面推動「165打詐儀錶板」，主動公布每日詐騙數據、高發手法及各類警訊，不僅將防詐資訊透明化，更讓民眾能即時掌握詐騙風險。

另外，根據165打詐儀錶板最新數據顯示，今年7月較6月財損金額下降新台幣3億2917萬元（降幅8.3%），而6至7月攔阻金額超過17億元。可見警方成功攔阻詐騙金額逐月提升，各類詐欺案件已呈現顯著下降趨勢，展現守護民眾財產安全的堅定意志。

警政署強調，打詐是一場持久戰，警察將持續站在第一線守護，也呼籲民眾牢記「一聽、二掛、三查證」口訣，成為警方最給力的「全民隊友」，共同打造安居環境。