警民聯手阻詐守住1億元 新店警表揚阻詐有功銀行員

新北市新店警分局今年1月至8月與轄內金融機構成功攔阻詐騙達1億1千餘萬元，新店分局長陳建龍今天親自頒贈感謝狀及新店警熊給攔詐有功的行員，感謝行員發揮高度警覺與專業與警共同守護民眾財產安全，展現第一線防詐守門員的重要角色。

新店分局長陳建龍表示，詐騙手法日新月異，單靠警方力量難以全面防堵，必須仰賴金融機構、超商等關鍵通路即時警覺與通報。感謝第一線從業人員長期配合警方防詐工作，也呼籲各業者持續強化員工教育訓練，提升識詐敏感度，與警方保持密切聯繫，共同築起防詐安全網。

新店分局表示，碧潭風景區為新北市重要觀光地標，長年遊憩人潮眾多，但部分不幸事件發生使該地漸被貼上負面標籤。為強化碧潭風景區安全防治，新店警方邀集觀光局、衛生局、高灘處、新店區公所及消防局等單位，就環境改善、通報應變、心理衛生資源連結及宣導教育部分，盤點權責分工並研議具體精進作為，期由事後救援轉向事前預防降低憾事發生。警方也將持續巡邏守望、即時應變與關懷通報，守護市民生命安全。

新店分局長陳建龍感謝第一線銀行員與警方聯手阻詐。記者黃子騰／翻攝