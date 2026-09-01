詐團轉帳創世基金會測試人頭戶 186人遭假投資假網拍騙走4071萬

鄭姓男子涉嫌組織收簿、車手及收水集團，以假投資、假網路拍賣或假借貸，誘使被害人轉帳及寄送提款卡，利用被害人銀行帳戶當人頭戶，還轉帳給創世社會福利基金會測試，1年向186人騙走4071萬元；刑事局查獲30人，桃園地檢署已依詐欺等罪起訴鄭等23人。

警方調查，詐團上網張貼假投資廣告，吸引加入LINE群組，招收投資虛擬貨幣、進出口貿易等，或貼文指販售筆記型電腦等3C產品、韓國藝人周邊產品等，稱須驗證金流，或貼文受理借貸，稱要測試金流，騙被害人轉帳及透過超商交貨便寄送提款卡。

27歲鄭姓男子曾被查獲槍砲、詐欺、組織犯罪案，指揮旗下成員，由收簿手赴超商拿提款卡，經測試手以網路ATM小額轉帳5至10元至創世基金會捐款帳戶，確認帳戶正常，利用為人頭戶，供其他被害人匯款，再由車手赴ATM提款交給收水，犯案時駕駛租賃汽車、搭計程車或懸掛偽造車牌躲避查緝。

警方清查，去年8月至今年6月共186人被騙4071萬元，其中台北市一名中年男子損失900萬元最多，約3分之1的被害人被利用為人頭戶。

桃園市從事金融業的一名中年男子被騙40萬元，去年8月向桃園警方報案。刑事局偵九大隊第一隊發現匯入帳戶所有人也是詐騙被害人，展開調查，去年8月至今年7月在新北、桃園、新竹、苗栗、彰化等縣市搜索，拘提19人、通知9人及借詢2人，鄭坦承犯案。

警方查扣26萬元現金、提款卡、手機、筆電、彩虹菸、毒品咖啡包及偽造車牌，隨案移送19人，桃檢聲押鄭等10人，命其他人5至10萬元交保，法院裁定鄭等9人羈押、1人10萬元交保。檢方今年6月、7月依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪防制條例，分兩波起訴鄭等23人，其他人偵查中。

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鄭姓男子涉嫌組織收簿、車手及收水集團，向186人騙走4071萬元，刑事局搜索查獲30人。記者李奕昕／翻攝

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鄭姓男子涉嫌組織收簿、車手及收水集團，向186人騙走4071萬元，刑事局搜索查獲30人。記者李奕昕／翻攝

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鄭姓男子涉嫌組織收簿、車手及收水集團，向186人騙走4071萬元，刑事局搜索查獲30人。記者李奕昕／翻攝

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