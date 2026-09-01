影／台中警跟監查獲詐團收水車 車藏768萬鉅款秒變「行動ATM」

台中市刑大偵三隊從去年10月間，運用大數據分析，鎖定一輛長期於北部流竄、涉嫌運送詐欺款項的轎車，經辦案人員連日跟監後，趁交款時先查獲2名收水成員，再循線起獲另輛藏有768萬元鉅額贓款的接應車，宛如「行動ATM」；警方清查後，確認被害人共7人，被害金額達450萬元，此案落網江姓男子等3人，都遭檢方聲押獲准，近日依詐欺等罪起訴。

台中市刑大偵三隊在去年10月間，透過大數據分析，得知某詐欺集團使用的轎車，長期於北部地區流竄，研判該車輛是負責運送詐欺款項的交通工具，經連日跟監蒐證，去年11月間，趁該車進行詐款交接之際，逮捕車內江男（43歲）、黃男（19歲）2名收水成員，查扣與被害人面交的現金40萬元等證物。

辦案人員分析，查獲地點為停車場，考量現場可能另有接應車輛，隨即調閱監視器影像，果然發現一名林男（25歲）藏匿於另輛車上，隨即將其逮捕並實施附帶搜索，赫然查獲車內藏有高達768萬元鉅額贓款，警方一併扣押相關證物。

警方調查，該詐騙集團分工細膩，先由機房成員創設LINE帳號，隨機加被害人為好友，以噓寒問暖、分享生活拉近距離，待被害人卸下心防後，趁機邀約投資虛擬貨幣。

被害人誤信話術，依指示向銀行提領大量現金，交付予集團所稱「假專員」，所幸警方已事先掌握該集團作案車輛動向，在交款當下精準查獲收水成員。

警方清查，此案遭詐欺的被害人有7人，被害金額合計450萬元，全案經警詢後，依違反詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪防制條例，移送士林地檢署偵辦，江男等3人都遭聲請羈押獲准，近日偵結起訴。

台中市刑大大隊長紀延熹表示，假交友、真詐財案件層出不窮，提醒民眾網路交友談及投資或賺錢機會務必提高警覺，網友提出金錢要求切勿匯款或借款，如遇可疑情事請立即撥打165反詐騙專線查證。

台中市刑大偵三隊查獲林男等車手，其中查獲的一輛作案車輛內，藏有768萬元贓款。記者陳宏睿／翻攝

台中市刑大偵三隊查獲林男等車手，其中查獲的一輛作案車輛內，藏有768萬元贓款。記者陳宏睿／翻攝