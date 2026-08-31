銀行業務經理勾結詐團騙走1億 主謀竹聯幫組長疑偷渡柬埔寨

新光銀行西門分行業務經理鐘姓男子涉嫌勾結詐騙集團，辦理被害人抵押房產貸款600萬元，詐團共向10人騙走1億元；刑事局查獲27人，追出主嫌竹聯幫平堂組長許姓男子疑偷渡柬埔寨，新北地檢署已起訴6人，對許發布通緝。

警方調查，32歲許姓男子因詐欺案被士林地方法院判刑4年5月，未報到入監，士林地檢署去年7月發布通緝，他仍透過Telegram指揮車手及收水，由車手向被害人當面拿現金及金融卡，交給收水上繳。

警方查扣犯嫌手機追出許是主嫌，借詢犯嫌及利用IP資料，查出疑在柬埔寨，調閱未發現出境紀錄，研判已偷渡潛逃。

據調查，詐團機房假冒電信公司致電被害人，謊稱身分證件遭冒用申辦手機門號，詢問是否要報案，再假冒檢警稱遭冒名申辦銀行帳戶收受詐欺贓款，以監管帳戶為由，要求面交現金及金融卡。

詐團榨乾被害人後，由31歲邱姓男子、34歲劉姓男子自稱貸款專員，帶被害人向新光銀行西門分行業務經理53歲鐘姓男子、代書54歲楊姓男子，辦理抵押房產貸款，收取高額服務費，取得貸款後交給車手。

警方發現，鐘辦理申請貸款案件，未遵守銀行規範，教導被害人在銀行致電照會時如何應答，以規避風控審查機制，加速通過貸款；詐團去年8月至10月向10人騙走1億1500萬元，台北市一名7旬老婦被騙6000萬元最多，鐘協助其中一名被害人貸款600萬元。

刑事局偵九大隊第二隊去年10月至今年2月行動，在台北、新北、桃園、高雄市等地搜索查獲27人，包括車手及收水，查扣手機17隻、記帳筆記本3本、依托咪酯類原油44.5克、開山刀3把、折疊刀2把及手銬1組。

新北檢今年5月6日依詐欺犯罪危害防制條例、加重詐欺、偽造公文書、銀行法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等罪，第1波起訴鐘、邱、劉、楊及分別擔任車手、收水的林姓兄弟，同月14日對許發布通緝。

新光銀行西門分行業務經理鐘姓男子涉嫌勾結詐騙集團，詐團共向10人騙走1億元，刑事局查獲27人移送。記者李奕昕／翻攝

新光銀行西門分行業務經理鐘姓男子涉嫌勾結詐騙集團，詐團共向10人騙走1億元，刑事局查獲27人移送。記者李奕昕／翻攝

新光銀行西門分行業務經理鐘姓男子涉嫌勾結詐騙集團，詐團共向10人騙走1億元，刑事局查獲27人移送。記者李奕昕／翻攝

新光銀行西門分行業務經理鐘姓男子涉嫌勾結詐騙集團，詐團共向10人騙走1億元，刑事局查獲27人移送。記者李奕昕／翻攝