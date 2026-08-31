訂單重複取消扣款？假客服詐騙手法升級 警政署提醒：掃QR Code全是騙

警政署指出詐騙集團常冒用知名電商平台、客服人員或金融機構金流人員的身分，利用虛構的財務損失製造恐慌感，進而啟動精心設計的詐騙套路。圖／AI生成

網路購物詐騙手法層出不窮，民眾一不小心就可能落入陷阱！警政署官方臉書專頁「165全民防騙」發文警示，指出詐騙集團常冒用知名電商平台、客服人員或金融機構金流人員的身分，主動聯繫民眾並聲稱發生「訂單重複設定」、「持續扣款」或需要「辦理取消設定」等狀況，利用虛構的財務損失製造恐慌感，進而啟動精心設計的詐騙套路。

在建立起民眾的恐慌情緒後，一步步引導受害者加入指定的假客服LINE帳號。隨後，假客服會以進行「金流驗證」或「解除扣款」為由，要求民眾配合進行相關驗證手續。過程中，詐騙分子會指示民眾開啟網路銀行、前往ATM操作，甚至是要求掃描對方提供的QR Code，表面宣稱協助處理，實際是在誘導民眾將資金轉出。

對此，警政署「165全民防騙」特別列出此類詐騙的常見標準流程：首先是假冒身分引導加入假客服LINE，接著聲稱需要做「金流驗證」，隨後要求受害者掃描QR Code、操作ATM或網路銀行，最後達到將受害者帳戶資金轉入陌生帳戶的目的。

為了防止更多民眾上當受騙，警政署提醒四大防詐重點：