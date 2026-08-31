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AI詐騙愈來愈凶 數發部推新阻詐方案、四大平台成績單曝光

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導

AI技術快速發展，詐騙集團也開始大量運用AI生成詐騙廣告、假身分及假訊息。數位發展部今（31）日公布新一波源頭阻詐措施，鎖定AI主動偵測、高風險帳號管理及即時警示三大方向，並要求Meta、Google、LINE及TikTok等四大平台強化情資交換，「以AI對抗AI詐騙」。四大平台同步公布最新成績單，其中Meta自2024年3月至今年7月中旬，已在台灣主動移除1090萬則詐騙廣告。

數發部長林宜敬表示，目前政府透過「網路詐騙通報查詢網」持續將詐騙訊息通報平台，但大型網路平台不能只當被動接收通報的「旁觀者」，應更積極加入打詐。尤其大型平台掌握許多政府無法取得的資料及技術，資源甚至可能是數發部的10倍、100倍，更應善用自身能力從源頭攔阻詐騙。

數位產業署表示，今年新一波源頭阻詐主要鎖定三大方向。首先是擴大運用AI偵測技術，持續加入詐騙關鍵字、假活動及帳號關聯特徵，讓系統不必等到民眾檢舉，就能主動攔截詐騙廣告及假帳號；其次是加強高風險帳號身分驗證、黑名單及關聯帳號追查，避免詐團「砍掉一個、再開一個」規避追查；第三則是在私訊、好友邀請及可疑連結等高風險接觸點加入即時警示，降低民眾受騙機會。

四大平台也端出各自防詐措施。Meta強化高風險廣告主審查，並導入AI即時查證；Google以AI偵測詐騙組織，搭配Android偽裝電話偵測及身分驗證；LINE強化自動化下架及可疑連結、冒用公眾人物警示；TikTok則透過AI偵測、使用者檢舉及AI生成內容標籤降低詐騙內容觸及。

成績單方面，Meta今年截至7月中旬並已停用逾4萬個詐騙廣告帳戶；Google去年全球攔截或移除逾83億則違規廣告，並停權逾2490萬個違規帳戶，逾99%違規廣告透過AI攔截。

LINE自2024年11月至今年7月，已處置14萬2006個涉詐帳號，自動化系統處理時間不到1小時，另與TWNIC及電信業者合作，24小時內下架逾1500個釣魚網域；TikTok則在去年第4季至今年第1季，依政府通報審核後移除4萬5063則詐騙廣告，並處分784個廣告主。

數產署表示，後續將持續要求平台定期公布透明度報告並落實法遵，希望透過AI及自動化技術縮短詐騙資訊在網路上的存續時間，從過去「發現後下架」，進一步往「出現前、擴散前就攔阻」推進。

數位發展部今（31）日公布新一波源頭阻詐措施，鎖定AI主動偵測、高風險帳號管理及即時警示三大方向，部長林宜敬（圖中）並要求Meta、Google、LINE及TikTok四大平台強化情資交換，「以AI對抗AI詐騙」。記者藍鈞達／攝影
數位發展部今（31）日公布新一波源頭阻詐措施，鎖定AI主動偵測、高風險帳號管理及即時警示三大方向，部長林宜敬（圖中）並要求Meta、Google、LINE及TikTok四大平台強化情資交換，「以AI對抗AI詐騙」。記者藍鈞達／攝影

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