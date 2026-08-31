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夢幻低價房藏陷阱 租屋詐騙連環套 學子租屋牢記「三查三不」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市警局今年1月至8月已受理119件<a href='/search/tagging/2/租屋' rel='租屋' data-rel='/2/140240' class='tag'><strong>租屋</strong></a><a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>，警方提醒租屋族、年輕學子需多留意。圖／台中市警局提供
台中市警局今年1月至8月已受理119件租屋詐騙，警方提醒租屋族、年輕學子需多留意。圖／台中市警局提供

近期假租屋詐騙手法不斷翻新，詐騙集團從刊登低價夢幻房吸引租屋族上鉤，到假房東、假客服接力誘騙操作網路銀行轉帳或ATM無卡提款，環環相扣讓被害人一步步財損失血，台中市刑大提醒，租屋族謹記「三查三不」心法，簽約匯款前務必落實查證。

市刑大分析，詐騙集團會先在社群平台刊登低於行情的夢幻低價房，以精裝美圖吸引租屋族聯繫，再假冒房東佯稱人在國外、忙碌無法帶看，改以第三方平台寄送鑰匙，營造正常租屋假象降低戒心；待租客完成前置步驟後，「假客服」隨即登場，以「實名認證失敗」、「系統異常」等話術，誘騙操作網路銀行轉帳或ATM無卡提款，將詐騙步步推向財損終點。

市刑大強調，找房不能只看「價格漂亮」，更要確認「身分真不真」，呼籲租屋族謹記防詐「三查三不」心法，首先是查房源，以圖搜圖確認房型照片是否為盜圖或重複刊登；其次是查身分，看屋簽約前確認房東身分及權狀資料，透過仲介則確認是否為合法業者；最後是查付款，匯款前核對收款人戶名，不因對方催促而盲目轉帳。

同時謹記不輕信「超低價」、「房東在國外」等話術，不提供個資、網銀密碼或簡訊驗證碼，不依陌生客服指示操作網路銀行、ATM無卡提款等金融功能。

台中市刑大大隊長紀延熹呼籲，正值青年學子租屋需求增加之際，市警局結合地政局持續推動租屋安全及防詐宣導，提醒學生與租屋族簽約、匯款前落實「停、看、聽」，可多加利用地政局推出的「中市租屋SAFETY就安心」服務。

若遇可疑廣告、陌生連結，或對方要求預付費用、操作網銀及ATM，請立即停止並撥打165反詐騙專線查證，避免「房子還沒租到，存款先被租走」。

台中市警局今年1月至8月已受理119件租屋詐騙，警方提醒租屋族、年輕學子需多留意。圖／台中市警局提供
台中市警局今年1月至8月已受理119件租屋詐騙，警方提醒租屋族、年輕學子需多留意。圖／台中市警局提供

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隨大學放榜、新學期與求職季展開，租屋需求升溫，詐騙集團也盯上急於找房的學生及租屋族，台中市刑大統計，今年1至8月已受理119件假租屋詐騙案件，手法從過去單純「收訂金」，演變為「假房東、假平台、假客服」接力演出的連環詐騙，今年7月，台中市即有一名21歲男大學生，房子都還沒看到，存款已遭掏空超過35萬元，警方提醒年輕學子需多留意。

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