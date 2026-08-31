租屋詐騙連環套今年已119件 台中大學生存款一夕蒸發35萬

租屋廣告示意圖。圖／AI生成

隨大學放榜、新學期與求職季展開，租屋需求升溫，詐騙集團也盯上急於找房的學生及租屋族，台中市刑大統計，今年1至8月已受理119件假租屋詐騙案件，手法從過去單純「收訂金」，演變為「假房東、假平台、假客服」接力演出的連環詐騙，今年7月，台中市即有一名21歲男大學生，房子都還沒看到，存款已遭掏空超過35萬元，警方提醒年輕學子需多留意。

台中市刑大指出，近期假租屋詐騙最可怕之處，不再只是騙一筆訂金，而是誘使被害人一步步主動把錢送出去。

市刑大表示，詐騙集團先在社群平台刊登遠低於市場行情的精美房型，以「採光好、家具齊全、價格超佛」吸引租屋族主動聯繫，假房東再以「人在國外」、「工作忙無法帶看」為由推託，謊稱可透過第三方平台寄送鑰匙，藉此降低被害人戒心。

歹徒待被害人依指示操作後，「假客服」隨即登場，要求進入假網站進行「實名認證」，再以「認證失敗」、「帳戶卡單」等話術，誘騙操作網路銀行轉帳，甚至進行ATM無卡提款。

台中市刑大表示，從找房、寄鑰匙、實名認證到金融操作，每一步看似合理，實則環環相扣，皆為詐騙集團精心設計之陷阱。正常租屋流程絕不會要求民眾以「實名認證」為由操作網路銀行，更不會透過陌生客服要求轉帳或無卡提款，籲請租屋族提高警覺，簽約、匯款前務必查證，避免落入連環詐騙陷阱。

台中市有一名男大生今年7月遇到租屋詐騙，連房子都沒看到，就損失35萬元。圖／台中市刑大提供