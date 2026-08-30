她已面交300萬元看詐騙新聞驚醒 詐團要求再給150萬報警逮女車手

新北市瑞芳區邱姓婦人誤入詐騙集團廣告的投資群組，出錢「投資」外加補繳關稅等理由，先後面交300萬元給詐團車手。她後來看到詐騙新聞報導，覺得跟她的情節類似報案。後來詐團又來聯絡，她佯裝答應面交150萬元，助警逮捕涉案的賴姓女車手。

瑞芳警分局今天表示，邱姓婦人誤信詐騙集團的廣告，接著加入詐團成立的LINE投資群組，先被「保證獲利」吸引，面交本金想要透過跨境投資金融商品獲利。詐團成員後來又以補繳關稅等理由，誘使她繼續面交款項，合計高300萬元。

詐騙集團未罷手，持續以各種名目誘使邱婦投入更多資金。邱婦在猶豫時看到警方發布的「識詐」新聞資訊，內容提及常見的詐騙手法，警覺詐團的話術，到跟自己遇到的情況分相似，想越不對勁，回想投資過程及對方不斷要求交付款項，發現自己可能已落入詐騙圈套，馬上到瑞芳警分局報案。

警方受理後展開偵辦，並持續與邱婦聯繫，掌握詐騙集團成員動向。邱婦先前已交付300萬元，後來詐團成員又與她聯絡，再度要求她拿出150萬元。邱婦假意答應，約定8月28日面交。

瑞芳警分局偵查隊、瑞芳派出所當天共出動13名員警，部署在邱家及附近區域。當晚在6時許，56歲賴女搭乘計程車出現，等她進入邱家準備取款時被捕。警方製作筆錄後，將賴女依詐欺罪嫌移送法辦，並查扣的賴女手機，數位鑑識後追查其他共犯。

瑞芳警分局長高繼鴻表示，這起案件顯示民眾平時多一分識詐資訊，就可能在關鍵時刻守住自己的血汗錢。民眾若發現投資過程中，出現「保證獲利」、「穩賺不賠」、「補繳關稅」或要求面交大筆現金等情形，務必提高警覺，切勿因已投入資金而持續加碼。如有任何疑問，可立即撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

賴姓女子涉嫌擔任詐騙集團的車手被捕，警方製作筆錄後，依詐欺罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝

賴姓女子涉嫌擔任詐騙集團的車手被捕，警方製作筆錄後，依詐欺罪嫌移送法辦。記者邱瑞杰／翻攝