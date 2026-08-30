19歲廚師雨天在高雄郵局頻領9.9萬 見巡邏車拔腿狂奔結局曝

從事廚師的19歲巫姓男子因缺錢當車手，前天上午7時許趁高雄下雨天在華夏路郵局提款機前頻操作，巫男領完錢見巡邏警車靠近拔腿狂奔，警方認事有蹊蹺，下車尾追260公尺，見巫男躲進大樓巷弄，滿頭大汗被警攔截圍捕，起出9萬9000元詐款。

左營警分局新莊派出所警方前天上午6時許執行巡邏勤務，巡經華夏路郵局時，見巫姓男子（19歲）在提款機前反覆操作提領現金，察覺有異，先在旁守候。

巫男領完錢，轉頭見巡邏警車靠近，隨即拔腿狂奔，警方見狀立即下車追捕；巫男一路逃竄，後躲藏於260公尺外的至真路大樓巷弄，警方也非省油的燈，追上後包夾攔截圍捕，巫男才乖乖就逮。

巫男落網稱原本在高雄從事廚師，因負債缺錢才鋌而走險當詐欺提領車手，在郵局ATM提領2筆共計9萬9000元的詐騙匯入的款項，警方當場依現行犯將他逮捕，警詢後依詐欺及違反洗錢防制法移送橋頭地檢署偵辦。

19歲巫姓男子因缺錢當車手，前天上午在高市華夏路郵局前提款機提領9.9萬，見巡邏警車拔腿狂奔仍被警追至逮捕。記者石秀華／翻攝

19歲巫姓男子因缺錢當車手，前天上午在高市華夏路郵局前提款機提領9.9萬，見巡邏警車拔腿狂奔仍被警追至逮捕。記者石秀華／翻攝