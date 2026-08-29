Threads搶演唱會門票落入連環騙 3.6萬沒了帳戶還遭列警示

熱門演唱會門票一票難求，詐騙集團也趁機設局。北部李姓男子這個月中旬在Threads看到有人轉讓Odd Future演唱會門票，對方先假借合法售票系統名義取信，再寄出假官方郵件、假退款連結，最後由假客服一步步誘導他操作「無卡提款」，李男不僅沒拿到票，還損失3萬6200元，帳戶也遭列為警示。

刑事局表示，李男在Threads看到讓票訊息後，與對方私訊聯絡，嫌犯為降低他的戒心，聲稱要透過「遠大售票系統」安全交易，並要求提供Email，以辦理票券轉讓。

不久李男收到一封冒充售票系統寄出的電子郵件，依指示操作後，又收到第二封釣魚郵件，內容稱他轉帳時「未備註給遠大」，因此系統判定交易失敗，若要退款，必須點擊信中連結並加入Line客服。

李男加入後，假客服再以「退款前要驗證身分及金流」為由，線上一步步指示他操作網路銀行的無卡提款功能。李男信以為真，最後共轉出3萬6200元。

直到事後查看帳戶，李男才發現款項已遭轉走，帳戶內還出現不明金流；再回頭聯絡對方時，訊息已讀不回，這才驚覺從買票、退款到客服，全是一套事先設計好的騙局。

刑事局指出，這類「假網拍＋假官方郵件＋假客服退款」的複合式詐騙近期有增加趨勢，特別利用熱門演唱會門票難搶、民眾對售票流程不熟悉的心理下手。

警方提醒，官方售票系統不會要求消費者私下加入Line辦理退款，更不會要求操作ATM或無卡提款進行「金流驗證」。無卡提款序號一旦交給他人，等同讓對方直接取走現金，與身分驗證或退款都無關。