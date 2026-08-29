賣門票當餌誘操作網銀無卡提款詐財 警：複合式詐騙手法

刑事局今天表示，詐騙集團利用社群平台兜售熱門演唱會門票，再以假網拍、假官方釣魚信、假客服驗證騙被害人操作網路銀行的無卡提款，已成複合式新型詐騙手法。

刑事局新聞資料表示，李姓男子8月中旬在Threads發現有網友轉讓Odd Future演唱會門票，經私訊聯繫後，對方佯稱要透過合法售票系統進行交易，要求李男先給Email以辦理轉讓手續。

李姓男子後續收到一封假冒售票系統的電子郵件，依指示操作後，又收到另一封釣魚郵件且提及「因轉帳時未備註，導致系統判定交易失敗」並附有退款連結，要被害人加入此連結LINE客服才能退款。

警方說，李姓男子加入此LINE假客服後就落入連環話術陷阱，假客服編造退款需辦理身分與金流驗證作業，透過線上引導被害人操作網路銀行的無卡提款功能。

李姓男子未查證，依對方指示匯出新台幣3.6萬元至對方提供帳戶，事後檢視帳戶，發現存款已遭轉出，且還匯入不明金流，經詢問對方後卻被已讀不回，驚覺落入詐騙連環計，導致沒拿到門票又財損而銀行帳戶也遭警示。

刑事局表示，此為複合式新型詐騙手法，歹徒利用社群平台兜售熱門演唱會門票，再結合「假網拍、假官方釣魚信件、假客服驗證」的一條龍手法，誘騙買家操作網路銀行的無卡提款功能。

刑事局指出，以假網拍結合退款驗證的新型詐騙手法近期有增加趨勢，詐騙集團利用民眾急於搶票及對售票系統平台不熟悉，施以連環詐騙手法。

刑事局提供防詐方法，買熱門門票應透過官方正規管道，官方系統絕不會要求私下加LINE退款，無卡提款等同於交付現金。