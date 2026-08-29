快訊

強聖嬰讓西太平洋成颱風窩！低壓籠罩＋西南風 中南部雨恐再炸2周

AI襲來 巴菲特的價值投資還管用嗎？專家警告這類股票恐重傷

聽新聞
0:00 / 0:00

賣門票當餌誘操作網銀無卡提款詐財 警：複合式詐騙手法

中央社／ 台北29日電

刑事局今天表示，詐騙集團利用社群平台兜售熱門演唱會門票，再以假網拍、假官方釣魚信、假客服驗證騙被害人操作網路銀行的無卡提款，已成複合式新型詐騙手法。

刑事局新聞資料表示，李姓男子8月中旬在Threads發現有網友轉讓Odd Future演唱會門票，經私訊聯繫後，對方佯稱要透過合法售票系統進行交易，要求李男先給Email以辦理轉讓手續。

李姓男子後續收到一封假冒售票系統的電子郵件，依指示操作後，又收到另一封釣魚郵件且提及「因轉帳時未備註，導致系統判定交易失敗」並附有退款連結，要被害人加入此連結LINE客服才能退款。

警方說，李姓男子加入此LINE假客服後就落入連環話術陷阱，假客服編造退款需辦理身分與金流驗證作業，透過線上引導被害人操作網路銀行的無卡提款功能。

李姓男子未查證，依對方指示匯出新台幣3.6萬元至對方提供帳戶，事後檢視帳戶，發現存款已遭轉出，且還匯入不明金流，經詢問對方後卻被已讀不回，驚覺落入詐騙連環計，導致沒拿到門票又財損而銀行帳戶也遭警示。

刑事局表示，此為複合式新型詐騙手法，歹徒利用社群平台兜售熱門演唱會門票，再結合「假網拍、假官方釣魚信件、假客服驗證」的一條龍手法，誘騙買家操作網路銀行的無卡提款功能。

刑事局指出，以假網拍結合退款驗證的新型詐騙手法近期有增加趨勢，詐騙集團利用民眾急於搶票及對售票系統平台不熟悉，施以連環詐騙手法。

刑事局提供防詐方法，買熱門門票應透過官方正規管道，官方系統絕不會要求私下加LINE退款，無卡提款等同於交付現金。

網銀 詐騙 詐騙集團

延伸閱讀

水產老闆替賭博、詐騙集團洗錢36億 9家人頭公司掩護贓款

遇詐騙稱「中獎2千萬美金」 員警1句話力阻笑翻網友：句句扎心

集團鎖定男性側錄裸聊 賣片牟利

政院：網路購物詐騙財損增733% 研擬打詐綱領3.0

相關新聞

Threads搶演唱會門票落入連環騙 3.6萬沒了帳戶還遭列警示

熱門演唱會門票一票難求，詐騙集團也趁機設局。北部李姓男子這個月中旬在Threads看到有人轉讓Odd Future演唱會門票，對方先假借合法售票系統名義取信，再寄出假官方郵件、假退款連結，最後由假客服一步步誘導他操作「無卡提款」，李男不僅沒拿到票，還損失3萬6200元，帳戶也遭列為警示。

「不撞南牆不回頭？」警一句話勸醒老翁 420萬買房款差點落入詐團

台北市74歲方姓老翁日前到銀行準備一次提領420萬元現金，聲稱要向「友人的友人」買公寓，但被問到房子在哪、是否簽約等細節卻答不出，他又改口錢要給兒子。行員察覺有異通報警方，老翁起初仍堅持領錢，員警最後忍不住直問：「你現在是不撞南牆不回頭是不是？」才讓他開始動搖，最終打消提領念頭，保住420萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。