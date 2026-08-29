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「不撞南牆不回頭？」警一句話勸醒老翁 420萬買房款差點落入詐團

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市74歲方姓老翁日前到銀行準備一次提領420萬元現金，聲稱要向「友人的友人」買公寓，但被問到房子在哪、是否簽約等細節卻答不出，他又改口錢要給兒子。行員察覺有異通報警方，老翁起初仍堅持領錢，員警最後忍不住直問：「你現在是不撞南牆不回頭是不是？」才讓他開始動搖，最終打消提領念頭，保住420萬元。

景美派出所日前接獲銀行通報，方姓老翁準備提領大筆現金，行員關懷詢問用途時發現說法可疑，警員張勝雄、余柏勳立即趕到現場了解。

方翁一開始表示，兒子人在國外並不知情，420萬元是準備拿來向「友人的友人」購買公寓。員警追問房屋地點、物件資訊及是否簽訂買賣契約時，他卻都無法清楚回答。

警方進一步詢問，方翁又改口錢其實要交給兒子使用，前後說法明顯不同。員警研判可能遭到詐騙，向他說明詐團常以買房、裝修等理由，引導被害人提領大量現金，再派車手面交取款。

方姓老翁起初仍相當堅持，認為自己沒有受騙，員警持續勸說，甚至直言「你現在是不撞南牆不回頭是不是？」這句話才讓方翁重新思考，最後同意取消420萬元提款，只領取少量現金供日常生活。

警方表示，詐騙集團近來甚至會事先教被害人如何回答銀行行員的關懷提問，一旦遇到要求大額提款、轉帳或面交現金，又說不清實際交易內容，都應先停下來查證。

警員余柏勳(左)、張勝雄(右)。記者廖炳棋／翻攝
警員余柏勳(左)、張勝雄(右)。記者廖炳棋／翻攝

詐團 買房 公寓

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