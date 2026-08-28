快訊

日月潭飯店「4人湖景房含早餐」一晚485元 網友瘋搶：被訂光了

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

獨／新竹市棒球場林智堅涉圖利不起訴 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

候診也能顧荷包！瑞芳警方攜手在地診所 等待就醫看案例影片識詐

聯合報／ 記者邱瑞杰／新北即時報導

詐騙案層出不窮，新北市瑞芳警分局另闢蹊徑宣導防詐騙，與在地診所合作，讓民眾在等待看診時，也能從候診螢幕吸收防詐資訊，員警除走訪社區，也會在醫療院所叮嚀長輩，遇到要求匯款轉帳、指示操作ATM，就要提高警覺心。

瑞芳分局指出，在第一線處理詐騙案件時發現，許多受害者並非缺乏防詐概念，而是在突接陌生電話或訊息時，因一時慌張或誤信話術而落入圈套。提醒遇到要求匯款轉帳、指示操作ATM或網銀、假冒親友急借錢等常見手法，務必多想一下、多問一句、多查證一次，避免掉入詐騙圈套。

瑞芳分局也主動出擊，結合轄內醫療院所與在地診所，將防詐宣導深入候診空間，讓鄉親在守護身體健康的同時，也能輕鬆掌握最新識詐資訊、顧好荷包。

考量瑞芳地區長者居多、社區互動緊密，瑞芳警方也打破傳統單向宣導模式，與在地診所合作，利用候診螢幕播放生動短影音與最新詐騙案例，讓民眾在等待看診的零碎時間裡，自然建立警覺心。

警方，員警走訪醫療院所或社區時，會化身「防詐好鄰居」，以話家常方式向，提醒長輩小心防範。詐騙手法層出不窮，冷靜查證永遠是最佳防線。民眾如接獲任何可疑電話或訊息，可撥打 165 反詐騙專線查詢，或至鄰近派出所查證，守護財產安全。

新北市瑞芳警分局與在地診所合作，讓民眾在等待看診時，也能從候診螢幕吸收防詐資訊，並走訪醫療院所，叮嚀長輩防範掉入詐騙陷阱。記者邱瑞杰／翻攝
新北市瑞芳警分局與在地診所合作，讓民眾在等待看診時，也能從候診螢幕吸收防詐資訊，並走訪醫療院所，叮嚀長輩防範掉入詐騙陷阱。記者邱瑞杰／翻攝

瑞芳 診所 影片

延伸閱讀

遇詐騙稱「中獎2千萬美金」 員警1句話力阻笑翻網友：句句扎心

經濟部攜手零售業強化防詐聯防 提高業者辨識力可協助攔截

移動力賦能社會服務！裕隆集團「ESG志工元年」啟動 引領員工深化永續影響力

台灣詐騙猖狂！45%受害者「不只受騙一次」 2平台超過4成有詐

相關新聞

候診也能顧荷包！瑞芳警方攜手在地診所 等待就醫看案例影片識詐

詐騙案層出不窮，新北市瑞芳警分局另闢蹊徑宣導防詐騙，與在地診所合作，讓民眾在等待看診時，也能從候診螢幕吸收防詐資訊，員警除走訪社區，也會在醫療院所叮嚀長輩，遇到要求匯款轉帳、指示操作ATM，就要提高警覺心。

遇詐騙稱「中獎2千萬美金」 員警1句話力阻笑翻網友：句句扎心

現在社會詐騙猖獗，新聞也不斷地報導相關案例。有網友透露日前到銀行辦事時，遇到有員警在現場勸阻被害人匯錢的案例，當時員警神來一筆的一句話，讓現場的人也忍不住笑了，不少網友看了也直呼波麗士大人的回應讓人無法反駁。

網路女友稱在陸影視公司待投資…74歲男被騙466萬 女車手面交遭逮

台北市一名74歲李姓男子今年6月透過網路社群認識陌生女子，對方自稱任職中國大陸一家影視公司，兩人透過Line聯繫後，女子逐漸取得李男信任，再以投資可獲高額報酬為由邀他出資。李男從7月起陸續網銀轉帳、面交現金，前後損失466萬3000元，直到察覺有異才驚覺受騙報警。

詐騙集團假借債務整合詐得信用卡網購 不法所得逾2.8億…苗檢求重刑

侯姓男子等9人涉嫌成立兩家行銷公司假借債務整合名義，詐使民眾交付信用卡給公司人員，再以網路購物刷卡方式取得財物，作為債務整合手續費，獲利逾2.8億元，全案苗栗檢方最近偵查終結，以涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等多項罪嫌提起公訴，其中侯姓男子等4人從重求刑10年、8年以上刑期，並聲請擴大沒收違法所得。

「中市民政局開課」竟成詐騙手法！中市府籲民眾勿點不明連結

社群平台近期出現假冒「台中市民政局」名義發布課程招生訊息，宣稱提供多元課程，並誘導民眾加入LINE帳號、填寫個人資料參加課程。台中市民政局長吳世瑋今日澄清，該訊息並非民政局發布，內容為詐騙訊息，提醒民眾切勿點擊不明連結、加入可疑LINE帳號或提供個人資料，以免受騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。