候診也能顧荷包！瑞芳警方攜手在地診所 等待就醫看案例影片識詐

詐騙案層出不窮，新北市瑞芳警分局另闢蹊徑宣導防詐騙，與在地診所合作，讓民眾在等待看診時，也能從候診螢幕吸收防詐資訊，員警除走訪社區，也會在醫療院所叮嚀長輩，遇到要求匯款轉帳、指示操作ATM，就要提高警覺心。

瑞芳分局指出，在第一線處理詐騙案件時發現，許多受害者並非缺乏防詐概念，而是在突接陌生電話或訊息時，因一時慌張或誤信話術而落入圈套。提醒遇到要求匯款轉帳、指示操作ATM或網銀、假冒親友急借錢等常見手法，務必多想一下、多問一句、多查證一次，避免掉入詐騙圈套。

瑞芳分局也主動出擊，結合轄內醫療院所與在地診所，將防詐宣導深入候診空間，讓鄉親在守護身體健康的同時，也能輕鬆掌握最新識詐資訊、顧好荷包。

考量瑞芳地區長者居多、社區互動緊密，瑞芳警方也打破傳統單向宣導模式，與在地診所合作，利用候診螢幕播放生動短影音與最新詐騙案例，讓民眾在等待看診的零碎時間裡，自然建立警覺心。

警方，員警走訪醫療院所或社區時，會化身「防詐好鄰居」，以話家常方式向，提醒長輩小心防範。詐騙手法層出不窮，冷靜查證永遠是最佳防線。民眾如接獲任何可疑電話或訊息，可撥打 165 反詐騙專線查詢，或至鄰近派出所查證，守護財產安全。