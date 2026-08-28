香港男子來台當車手 提領8被害人血汗錢…法院判徒刑2年

香港麥姓男子來台當詐欺集團車手，依指示到彰化市的郵局、和美鎮的合作金庫ATM提款合計74萬6千元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，8罪，判麥男應執行有期徒刑2年。可上訴。

判決書表示，真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「NUTS」等3人以上組成詐欺集團，以網路刊登贈品廣告、賣水果、賣電鍋、販售演唱會門票、約砲，要求買家實名制登錄、解除賣貨便帳戶凍解、解除信用卡停刷等手法，詐騙桃園、台中、台南、高雄、屏東等湯姓等8名被害人。

麥男去年12月入境，加入詐團擔任提領車手，約定每筆提款可獲提款金額2.%作為報酬（本案已提起公訴，不在本件起訴範圍），接受NUTS指示到彰化市郵局、和美鎮合作金庫、和美郵局的ATM提款，再將提領款項和提款卡放在NUTS定地點，由詐團不詳成員取回。湯姓等被害人發覺受騙後報警，麥男被循線逮捕，對犯行坦承不諱。

彰化地院審酌，麥男為外籍人士，來台加入詐團和負責提領詐欺贓款，並衡酌湯男在詐團內犯罪分工為擔任車手的角色，及坦承洗錢、詐欺取財等犯行，暨自陳智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，並審酌所犯各罪的犯罪類型等，合併定其應執行之刑，以資懲儆。