快訊

未來台灣人口恐腰斬到1275萬 年輕人：大家不想生不全然因為窮

遭檢調搜索帶回高層 欣興電子晚間再發聲明曝被調查原因

聽新聞
0:00 / 0:00

香港男子來台當車手 提領8被害人血汗錢…法院判徒刑2年

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

香港麥姓男子來台當詐欺集團車手，依指示到彰化市的郵局、和美鎮的合作金庫ATM提款合計74萬6千元。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，8罪，判麥男應執行有期徒刑2年。可上訴。

判決書表示，真實姓名年籍不詳、通訊軟體Telegram暱稱「NUTS」等3人以上組成詐欺集團，以網路刊登贈品廣告、賣水果、賣電鍋、販售演唱會門票、約砲，要求買家實名制登錄、解除賣貨便帳戶凍解、解除信用卡停刷等手法，詐騙桃園、台中、台南、高雄、屏東等湯姓等8名被害人。

麥男去年12月入境，加入詐團擔任提領車手，約定每筆提款可獲提款金額2.%作為報酬（本案已提起公訴，不在本件起訴範圍），接受NUTS指示到彰化市郵局、和美鎮合作金庫、和美郵局的ATM提款，再將提領款項和提款卡放在NUTS定地點，由詐團不詳成員取回。湯姓等被害人發覺受騙後報警，麥男被循線逮捕，對犯行坦承不諱。

彰化地院審酌，麥男為外籍人士，來台加入詐團和負責提領詐欺贓款，並衡酌湯男在詐團內犯罪分工為擔任車手的角色，及坦承洗錢、詐欺取財等犯行，暨自陳智識程度、家庭生活經濟狀況等一切情狀，並審酌所犯各罪的犯罪類型等，合併定其應執行之刑，以資懲儆。

彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，8罪，判香港麥姓男子應執行有期徒刑2年。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，8罪，判香港麥姓男子應執行有期徒刑2年。記者簡慧珍／攝影

香港 車手 詐團

延伸閱讀

水產老闆替賭博、詐騙集團洗錢36億 9家人頭公司掩護贓款

獨／中部百名大學生遭「無卡分期」詐騙 3C業務刑度加總達8年8月

詐騙集團假借債務整合詐得信用卡網購 不法所得逾2.8億…苗檢求重刑

「做業績給獎金」無卡分期詐騙中部9校生逾千萬元 業務判8年8月

相關新聞

遇詐騙稱「中獎2千萬美金」 員警1句話力阻笑翻網友：句句扎心

現在社會詐騙猖獗，新聞也不斷地報導相關案例。有網友透露日前到銀行辦事時，遇到有員警在現場勸阻被害人匯錢的案例，當時員警神來一筆的一句話，讓現場的人也忍不住笑了，不少網友看了也直呼波麗士大人的回應讓人無法反駁。

網路女友稱在陸影視公司待投資…74歲男被騙466萬 女車手面交遭逮

台北市一名74歲李姓男子今年6月透過網路社群認識陌生女子，對方自稱任職中國大陸一家影視公司，兩人透過Line聯繫後，女子逐漸取得李男信任，再以投資可獲高額報酬為由邀他出資。李男從7月起陸續網銀轉帳、面交現金，前後損失466萬3000元，直到察覺有異才驚覺受騙報警。

詐騙集團假借債務整合詐得信用卡網購 不法所得逾2.8億…苗檢求重刑

侯姓男子等9人涉嫌成立兩家行銷公司假借債務整合名義，詐使民眾交付信用卡給公司人員，再以網路購物刷卡方式取得財物，作為債務整合手續費，獲利逾2.8億元，全案苗栗檢方最近偵查終結，以涉犯組織犯罪防制條例、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等多項罪嫌提起公訴，其中侯姓男子等4人從重求刑10年、8年以上刑期，並聲請擴大沒收違法所得。

「中市民政局開課」竟成詐騙手法！中市府籲民眾勿點不明連結

社群平台近期出現假冒「台中市民政局」名義發布課程招生訊息，宣稱提供多元課程，並誘導民眾加入LINE帳號、填寫個人資料參加課程。台中市民政局長吳世瑋今日澄清，該訊息並非民政局發布，內容為詐騙訊息，提醒民眾切勿點擊不明連結、加入可疑LINE帳號或提供個人資料，以免受騙。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。