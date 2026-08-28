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遇詐騙稱「中獎2千萬美金」 員警1句話力阻笑翻網友：句句扎心

聯合新聞網／ 綜合報導

若接獲中獎訊息或來電通知，絕大部分都是<a href='/search/tagging/2/詐騙' rel='詐騙' data-rel='/2/109479' class='tag'><strong>詐騙</strong></a>，一定要謹慎求證，不可輕易相信，以免受騙上當。 圖／AI生成
若接獲中獎訊息或來電通知，絕大部分都是詐騙，一定要謹慎求證，不可輕易相信，以免受騙上當。 圖／AI生成

現在社會詐騙猖獗，新聞也不斷地報導相關案例。有網友透露日前到銀行辦事時，遇到有員警在現場勸阻被害人匯錢的案例，當時員警神來一筆的一句話，讓現場的人也忍不住笑了，不少網友看了也直呼波麗士大人的回應讓人無法反駁。

這名網友在Threads發文表示，日前到銀行辦事，當時一旁有員警正在力阻詐騙受害者領匯錢。疑似受害民眾接到詐騙電話謊稱他中了兩千萬美金，並希望先繳交手續費或保證金，才能領到這筆錢，因此才到銀行想要匯錢。

員警問他是否有中過統一發票200元，受騙民眾表示沒有，員警一聽立刻回應：「你連兩百塊都沒中過，怎麼會中兩千萬美金？」突如其來的一句話，讓原PO和行員聽了忍不住嘴角失守，笑了出來。

貼文一出笑翻不少人，「警察杯杯看來也是每次對發票都傷心的人」、「補刀補得太精準」、「在銀行上班後，才發現那些荒謬的詐騙事件都是真實的」、「笑死，真的會被警察這句話戳到笑點欸」、「那句話真的比任何反詐宣導有效」、「警察這個邏輯太有說服力了啦」、「這個邏輯完全無法反駁」、「這波麗士句句扎心」。

臉書粉專「全民反詐騙通報中心」曾發文表示，常見的中獎手法有「假冒抽獎活動」、「假客服聯繫」、「要求支付手續費或保證金」、「多次要求匯款」，因此提醒民眾務必要保持警覺、查證資訊，千萬不要提供個資，當對方提出匯款要求時也一定要拒絕，並且撥打165反詐騙專線諮詢，或向警方報案。

詐騙 詐騙電話 統一發票

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