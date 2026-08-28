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網路女友稱在陸影視公司待投資…74歲男被騙466萬 女車手面交遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市一名74歲李姓男子今年6月透過網路社群認識陌生女子，對方自稱任職中國大陸一家影視公司，兩人透過Line聯繫後，女子逐漸取得李男信任，再以投資可獲高額報酬為由邀他出資。李男從7月起陸續網銀轉帳、面交現金，前後損失466萬3000元，直到察覺有異才驚覺受騙報警。

敦化南路派出所獲報後成立專案小組，追查詐團金流及面交車手動向，得知詐團仍準備派人向李男取款，警方因此掌握雙方約定時間、地點，提前前往埋伏。

60歲詹姓女子依約前往大安區一處商辦大樓取款時，當場遭警方逮捕。從警方查扣證物可見，詹女隨身攜帶兩張假工作證，其中一張冒用「金融監督管理委員會」名義，另一張則是假冒影視傳媒公司員工證，疑用來取信被害人，另查扣手機等證物。

警方調查，李男從今年7月起依對方指示多次交付款項，詐團除透過網路銀行收款，也安排人員與他面交，直到累計損失逾466萬元後，李男才發現所謂投資可能根本不存在。

警方詢後依詐欺、洗錢等罪嫌，將詹女移送台北地檢署偵辦，並持續追查幕後操控車手、與李男聯繫的假投資成員及其他共犯。

警方現場逮捕車手，並查獲贓證物。記者廖炳棋／翻攝
警方現場逮捕車手，並查獲贓證物。記者廖炳棋／翻攝

車手假證件。記者廖炳棋／翻攝
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女友 網路 車手

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