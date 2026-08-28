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「中市民政局開課」竟成詐騙手法！中市府籲民眾勿點不明連結
社群平台近期出現假冒「台中市民政局」名義發布課程招生訊息，宣稱提供多元課程，並誘導民眾加入LINE帳號、填寫個人資料參加課程。台中市民政局長吳世瑋今日澄清，該訊息並非民政局發布，內容為詐騙訊息，提醒民眾切勿點擊不明連結、加入可疑LINE帳號或提供個人資料，以免受騙。
吳世瑋表示，近期有不肖人士利用政府機關名義及相關圖像包裝假訊息，企圖增加可信度，民眾看到政府機關名義的招生、課程或活動資訊時，務必先確認發布來源。
吳世瑋說，民政局目前並未設置官方LINE帳號，也未透過LINE招攬民眾報名課程或要求填寫個資，如收到類似訊息，請提高警覺，勿因訊息標榜「政府機關」、「免費課程」等字樣而輕信。
吳世瑋強調，詐騙手法不斷翻新，民眾應謹記「不明連結不要點、可疑帳號不要加、個人資料不要給」，收到可疑訊息可先至官方管道查證。民政局官方Facebook為「@civilQ」，相關活動及政策資訊均以正式管道發布。
民政局指出，若已不慎點擊相關連結或加入可疑LINE帳號，應立即停止互動並封鎖帳號；如已提供個人資料或對訊息真偽有疑慮，可撥打165反詐騙諮詢專線查證。
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