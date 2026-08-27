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遠從新加坡來台當詐團車手 男子賺1萬2千元被判有期徒刑2年6月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

新加坡籍鄭姓男子去年11月來台加入詐欺集團，接受指示4天內到彰化縣鹿港、二林等鄉鎮提領合計58萬1千元，12名被害人報名。彰化地方法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪，10罪，判處鄭男有期徒刑2年6月。

判決書指出，真實姓名年籍不詳、Telegram暱稱「ANTHONY」、「小楓」和白牌計程車司機等人組成的詐欺集團，詐團成員「廖品碩」、「林菲兒」、「張怡真」、「陳孋慧」、「李偉峰」、「李佳安」、「楊雨妍」、「王專員」，以網購、網拍佯稱匯款需實名制認證、需儲值、需轉帳讓賣方帳戶解凍等理由，詐騙林姓等13名被害人，遍布台北、台中、高雄等八縣市，被害人驚覺遭詐，12人已提告。

鄭男鄭男去年入境即聯繫詐團，約定提款每日報酬3千元，搭乘計程車到彰化縣彰化市及鹿港、福興、二林、埔心、秀水、溪州等鄉鎮市的超商、郵局、銀行、農會的ATM提款，交給計程車司機轉交收水手，鄭男提款4日賺1萬2千元。警方接獲詐騙報案，循線逮捕鄭姓。他坦承犯行，對檢警取得的證據均無異議，

彰化地院審酌，鄭男為貪圖賺取輕鬆得手的不法利益，遠從新加坡來擔任詐團車手，助長詐欺犯罪、增加檢警機關查緝困難，嚴重破壞社會秩序及社會成員的互信，所為實屬不該，惟考量坦承犯行，然未與各告訴人、被害人達成和解和賠償，兼衡犯罪動機等，暨自述智識程度、家庭生活、經濟狀況等一切情狀，量處如所示之刑。可上訴。

鄭姓男子遠從新加坡來台當詐團車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，10罪，判處他有期徒刑2年6月。記者簡慧珍／攝影
鄭姓男子遠從新加坡來台當詐團車手，彰化地方法院依犯三人以上共同詐欺取財罪，10罪，判處他有期徒刑2年6月。記者簡慧珍／攝影

新加坡 詐團 車手

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