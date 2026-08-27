桃市警局與民間攜手防詐 民眾被詐金額比去年減34%

詐騙手法千變萬化，桃園市警察局持續強化詐騙源頭攔阻工作，據統計，今年至7月，受理案件量1萬93件，財損42億9970萬餘元，比去年同期案件數減少18%，財損金額減少34%。

警察局表示，持續加強指派所長以上幹部，向轄區金融機構行員宣導，針對詐騙集團慣用話術及常見攔阻失敗案例延伸提問，並即時通報警員到場協助，透過警銀聯防雙重把關，以減少民眾財產損害。警察局統計，今年1月至7月，與轄內金融機構合作，成功攔阻詐騙匯款金額達3億8341萬餘元。

另外，依內政部警政署165打詐儀錶板統計，今年1月至7月桃園市受理1萬93件，財損42億9970萬餘元，較2025年同期受理1萬2321件，財損達65億3933萬餘元，件數減少2228件、減少18%，財損減少22億3962萬餘元、減少34%，顯示受理詐欺案件件數及財損金額均穩定下降。

警察局指出，今年7月份攔阻成效中，合作金庫蘆竹分行行員受理民眾臨櫃匯款1000萬元，行員積極延伸提問，發現該民眾所持投資科技契約書中收款帳號為個人帳戶，查覺有異為假投資詐欺案，即時通知警方協同勸退成功攔阻。

警局強調，將持續以「精準打擊、科技偵防、擴大宣導」三大主軸推動打詐工作。透過警方嚴正執法與社會各界攜手合作，定能有效降低詐騙案件發生率，守護市民財產安全。