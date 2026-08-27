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桃園打詐有成！警銀聯防守護民眾血汗錢 7個月攔阻3.8億

桃園電子報／ 桃園電子報

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今年1月至7月警察局與轄內金融機構合作，成功攔阻詐騙匯款金額達3億8341萬餘元。圖：警方提供

桃園市警察局為強化詐騙源頭攔阻工作，持續加強指派所長以上幹部向轄區金融機構行員宣導，針對詐騙集團慣用話術及常見攔阻失敗案例進行延伸提問，並即時通報員警到場協助，透過警銀聯防雙重把關，以減少民眾財產損害。

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警方透過警銀聯防雙重把關，以減少民眾財產損害。圖：警方提供

經統計，今(115)年1月至7月，警察局與轄內金融機構合作，成功攔阻詐騙匯款金額達3億8341萬餘元，依內政部警政署165打詐儀錶板統計，1月至7月桃市警局受理1萬93件，財損42億9970萬餘元，較114年同期受理1萬2321件，財損達65億3933萬餘元，件數減少2228件，財損減少22億3962萬餘元，顯示警察局受理詐欺案件件數及財損金額均穩定下降。

上述成效除警方嚴正查緝詐欺犯罪外，更有賴金融機構在第一線積極攔阻，即時防堵詐騙金流。在115年7月份攔阻成效中，合作金庫商業銀行蘆竹分行行員受理民眾臨櫃匯款1000萬元，行員積極延伸提問，發現該民眾所持投資科技契約書中收款帳號為個人帳戶，查覺有異為假投資詐欺案，即時通知警方協同勸退成功攔阻。

警察局強調，將持續以「精準打擊、科技偵防、擴大宣導」三大主軸推動打詐工作。透過警方嚴正執法與社會各界攜手合作，定能有效降低詐騙案件發生率，守護市民財產安全，營造更安心的生活環境。

本文章來自《桃園電子報》。原文：桃園打詐有成！警銀聯防守護民眾血汗錢 7個月攔阻3.8億

打詐 桃園 詐騙集團

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