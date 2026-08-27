別以為不會被騙！北市警揭密：這類人最容易「破財」

北市府統計，今年1至6月台北市詐欺案件發生件數、被害人數分別較上年同期減少17.5%、17.1%。詐欺案件被害人以女性占54.5%最多，被害類型則以假網路拍賣占26.0%居多。

為防制詐欺犯罪，保障民眾生命財產安全，台北市政府從「識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐」5大面向積極打擊詐欺犯罪。

據台北市政府警察局統計，115年1至6月詐欺案件發生數計8097件，較上年同期減少1719(-17.5%)；破獲率為80.3%，則較上年同期增加5.4個百分點。另詐欺案件被害人計8277人，亦較上年同期減少1708人(-17.1%)。

另外，北市詐欺案件被害人以女性4507人（占54.5%）居多；按年齡層觀察，以「0-17歲」與「18-23歲」被害人數減幅較大，分別較上年同期減少87人(-40.7%)及470人(-29.8%)；被害類型則以假網路拍賣2,150人（占26.0%）及投資詐欺1,615人（占19.5%）分居前2位。

市警局分析，若進一步與性別交叉分析，男、女性前8大被害類型大致相同，男性較易遭遇「色情應召詐財」及「遊戲點數詐欺」，而女性則較易面臨「假冒機構」及「手機簡訊」等手法。