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高雄女做家庭代工賺2000元遭詐25萬　女車手躲速食店廁所面交被逮

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高市鐘姓女子見臉書家庭代工廣告，想賺錢貼補家用，被詐團以「AI訓練」誘導至假投資平台，賺了2000元後，遭誘加碼投資25萬，要出金126萬時，對方稱得匯45.3萬，鐘女驚覺被騙報警，和警方在速食店廁所逮獲取款的女車手。

鳳山警分局指出，40歲家庭主婦鐘姓女子，日前在臉書看見「幸福家」家庭代工廣告，以為在家閒閒沒事可利用代工賺點小錢，對方以「AI神經網路識別訓練」兼職為由，誘導加入假投資平台，聲稱只要完成圖片點選等簡單任務即可賺取積分換現金。

詐團讓鐘女數次成功領回約2000元小額獲利，取得其信任後，誘騙鐘加碼25萬，鐘女於8月11日依指示至鳳頂路某速食店，車手為避人耳目，選擇在廁所內取款。

數日後，假平台顯示鐘女已「獲利」126萬餘元，鐘女要出金時，詐團卻聲稱因操作失誤致帳號被鎖，要求鐘須再繳45萬3千元才能解鎖。鐘女驚覺有異，3天後至過埤派出所報案求助。

警方受理後得知詐團仍持續催促鐘交款，將計就計，讓鐘女於昨天上午10時25分許前往同一間速食店交款，姚姓女車手（46歲）出面後，警方見雙方走進廁所準備面交時當場逮人。警詢後依詐欺、違反洗錢防制法等罪嫌移送偵辦。

高市鐘姓女子見臉書家庭代工廣告，想賺錢貼補家用，遭詐25萬元，和警方計誘在速食店廁所逮獲女車手。記者石秀華／翻攝
高市鐘姓女子見臉書家庭代工廣告，想賺錢貼補家用，遭詐25萬元，和警方計誘在速食店廁所逮獲女車手。記者石秀華／翻攝

廁所 速食店 高雄

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