快訊

草間彌生過世前未放下畫筆 97歲人生貫徹「以愛拯救世界」

MLB／美媒「認罪」錯看李灝宇 老虎教頭讚：不會帶著恐懼比賽

難過！日本企鵝Suica卡片賣完停產 iPhone西瓜卡「恢復素面設計」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／攔阻面交！羅東警方在火車站旁逮車手慣犯 累計7月財損創打詐新低

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，羅東警分局日前掌握情資，一名李姓詐欺車手頻繁於宜蘭及羅東火車站周邊活動，經常在超商附近等候指示進行面交取款，專案小組隨即展開巡查埋伏，在羅東鎮中正路超商外成功將李嫌逮捕歸案，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，及時攔阻被害人損失。

羅東警方今天表示，李嫌受詐騙集團電話指派，準備向遭到「假投資」手法話術誘騙的被害人面交取款，員警見時機成熟上前盤查，確認身分後依法逮捕。全案訊後依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送宜蘭地檢察署偵辦，警方並建請檢察官向法院聲請羈押，展現強勢執法決心。

縣警察局努力打詐，根據165「打詐儀錶板」最新數據顯示，宜蘭今年7月份受理電信網絡詐欺案共187件、財損金額約3349萬元。與前幾個月份相比呈現顯著下降，其中單月財損金額更創下打詐儀表板上線統計以來的歷史新低，顯示防詐宣導與打擊策略奏效。

統計1月至7月數據，全縣平均每月受理詐騙案176.3件，比起去年每月平均220.3件，大幅減少44件，下降幅度高達53.3%；財損金額方面，今年前7個月平均每月財損5496萬餘元，較去年平均每月1億59萬餘元減少4562萬元，降幅達68.1%，治安環境明顯改善。

警察局長陳金城呼籲，詐騙集團常於社群平台刊登「高獲利、穩賺不賠」等假投資廣告吸引民眾，再以加入群組、下載APP或支付「保證金」、「手續費」為由要求面交現金，民眾勿輕信來路不明的投資管道，凡宣稱保證獲利或要求面交者極可能為詐騙，如有疑慮請立即撥打165專線求證。

宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供
宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供

宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供
宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供

宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供
宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供

宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供
宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供

羅東 打詐 車手

延伸閱讀

政院：網路購物詐騙財損增733% 研擬打詐綱領3.0

影／幼齒等9大群組賣性影像...20萬片流出「男版創意私房」20人到案

水產老闆替賭博、詐騙集團洗錢36億 9家人頭公司掩護贓款

姓名曝光！23歲台男在日本涉投資詐騙 南韓同夥取款遭警設伏

相關新聞

別以為不會被騙！北市警揭密：這類人最容易「破財」

北市府統計，今年1至6月台北市詐欺案件發生件數、被害人數分別較上年同期減少17.5%、17.1%。詐欺案件被害人以女性占54.5%最多，被害類型則以假網路拍賣占26.0%居多。

高雄女做家庭代工賺2000元遭詐25萬　女車手躲速食店廁所面交被逮

高市鐘姓女子見臉書家庭代工廣告，想賺錢貼補家用，被詐團以「AI訓練」誘導至假投資平台，賺了2000元後，遭誘加碼投資25萬，要出金126萬時，對方稱得匯45.3萬，鐘女驚覺被騙報警，和警方在速食店廁所逮獲取款的女車手。

影／攔阻面交！羅東警方在火車站旁逮車手慣犯 累計7月財損創打詐新低

宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，羅東警分局日前掌握情資，一名李姓詐欺車手頻繁於宜蘭及羅東火車站周邊活動，經常在超商附近等候指示進行面交取款，專案小組隨即展開巡查埋伏，在羅東鎮中正路超商外成功將李嫌逮捕歸案，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，及時攔阻被害人損失。

水產老闆替賭博網站、詐團洗錢36億 檢追查金流

吳姓男子涉嫌透過鍾姓男子蒐集九間人頭公司共二十八個銀行帳戶，提供賭博網站、詐騙集團洗錢使用，一年多經手三十六億元；刑事局拘提吳、鍾、公司登記負責人、轉帳手共十三人，依詐欺、洗錢等罪移送台北地檢署偵辦。檢方複訊後命各以十至卅萬元不等金額交保，並追查金流。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。