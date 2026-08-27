影／攔阻面交！羅東警方在火車站旁逮車手慣犯 累計7月財損創打詐新低

宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，羅東警分局日前掌握情資，一名李姓詐欺車手頻繁於宜蘭及羅東火車站周邊活動，經常在超商附近等候指示進行面交取款，專案小組隨即展開巡查埋伏，在羅東鎮中正路超商外成功將李嫌逮捕歸案，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，及時攔阻被害人損失。

羅東警方今天表示，李嫌受詐騙集團電話指派，準備向遭到「假投資」手法話術誘騙的被害人面交取款，員警見時機成熟上前盤查，確認身分後依法逮捕。全案訊後依刑法詐欺罪及洗錢防制法移送宜蘭地檢察署偵辦，警方並建請檢察官向法院聲請羈押，展現強勢執法決心。

縣警察局努力打詐，根據165「打詐儀錶板」最新數據顯示，宜蘭今年7月份受理電信網絡詐欺案共187件、財損金額約3349萬元。與前幾個月份相比呈現顯著下降，其中單月財損金額更創下打詐儀表板上線統計以來的歷史新低，顯示防詐宣導與打擊策略奏效。

統計1月至7月數據，全縣平均每月受理詐騙案176.3件，比起去年每月平均220.3件，大幅減少44件，下降幅度高達53.3%；財損金額方面，今年前7個月平均每月財損5496萬餘元，較去年平均每月1億59萬餘元減少4562萬元，降幅達68.1%，治安環境明顯改善。

警察局長陳金城呼籲，詐騙集團常於社群平台刊登「高獲利、穩賺不賠」等假投資廣告吸引民眾，再以加入群組、下載APP或支付「保證金」、「手續費」為由要求面交現金，民眾勿輕信來路不明的投資管道，凡宣稱保證獲利或要求面交者極可能為詐騙，如有疑慮請立即撥打165專線求證。

宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供

宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供

宜蘭警方打詐逮捕車手累犯，該車手頻繁出現宜蘭及羅東火車站周邊，經常在超商附近等候指示面交取款，專案小組在超商外成功將李嫌逮捕，當場查扣贓款20萬元及手機等證物，攔阻被害人損失。圖／警方提供