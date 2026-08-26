水產老闆替賭博、詐騙集團洗錢36億 9家人頭公司掩護贓款

吳姓男子涉嫌透過鍾姓男子蒐集9間人頭公司共28個銀行帳戶，提供賭博網站、詐騙集團洗錢，1年多經手36億元；刑事局拘提吳、鍾及公司登記負責人、轉帳手共13人，依詐欺、洗錢等罪移送，檢方命10至30萬元交保，追查金流。

警方調查，29歲吳姓男子在高雄市經營水產事業，由40歲鍾姓男子蒐集9間人頭公司共28個帳戶，將存摺、iKey（USB憑證金鑰）及公司登記大小章，用快遞寄給吳，供賭博網站及詐團洗錢。

這些公司多登記在新北市，以廣告、行銷、影音等為營業項目，資本額數十萬元。犯嫌利用公司戶製造交易假象且轉帳額度大，掩護賭博及詐騙贓款進出，供賭客及詐欺被害人匯款，並出金給賭客及詐團分子。

台北市一名7旬老翁遭假投資詐騙5千萬元，去年6月報案，一名車手被誘捕到案，刑事局偵七大隊第二隊清查其帳戶及Telegram訊息，發現收到酬勞2萬元匯款，來自吳、鍾的公司戶，追查相關公司戶有賭客及詐欺被害人匯款，前年至去年經手36億元，以賭博款項為主。

警方今年4月7日及上月8日在新北、台北、高雄等地搜索，拘提吳、鍾及8名公司登記負責人、3名轉帳手。犯嫌多稱正當做生意，對洗錢不知情，有人稱教朋友開公司做生意，後來坦承替賭博網站入出金。

警方查扣手機20支、公司登記文件數批、大小章23顆、存摺60餘本、提款卡20餘張、隨身碟10個、帳冊1本、網銀金鑰10張、筆記型電腦2台，追查金流去向。

警詢後依刑法詐欺、詐欺犯罪危害防制條例、洗錢防制法、組織犯罪防制條例、公司法等罪移送，檢方命鍾30萬、吳10萬元交保，其他人10至20萬元交保。

吳姓男子涉透過鍾姓男子蒐集9間人頭公司銀行帳戶，供賭博網站、詐騙集團洗錢36億元，刑事局搜索拘提13人。記者李奕昕／翻攝

吳姓男子涉透過鍾姓男子蒐集9間人頭公司銀行帳戶，供賭博網站、詐騙集團洗錢36億元，刑事局搜索拘提13人。記者李奕昕／翻攝