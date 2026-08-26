高雄七旬婦遇詐騙運將機靈報警 警扮超商店員埋伏逮車手

高雄市小港區發生投資詐騙案，71歲林姓婦人落入詐團圈套，詐團車手搭計程車準備去面交詐款，幸司機機靈趕緊報警，員警找去面交超商，扮成超商店員埋伏2小時，直到林婦到場交出10萬元，馬上逮捕涉案的車手。

高雄市警小港分局表示，8月24日下午5時50分，接獲熱心計程車司機通報，指稱疑似載到詐騙車手，高松派出所員警立即趕往孔鳳路一帶搜尋，並在某超商發現符合車手的林男（21歲）。

警方為避免打草驚蛇， 向超商借制服，喬裝成店員在超店內埋伏近2小時。當遇騙的林姓婦人現身準備交付10萬元給林姓男子，員警立即上前表明身分，逮捕林男並當場追回現金，保住婦人的積蓄。

警方調查，林婦7月底接到陌生LINE訊息，結識自稱從事醫療器材的網友，對方以「期貨投資、一起賺錢」等話術取信，誘騙她提領現金，再以面交方式交付款項，林男受詐團指示，涉嫌向林婦取款。全案依詐欺罪嫌移送台灣高雄地檢署偵辦。

小港警分局提醒，詐騙集團常以「穩賺不賠」、「期貨投資」等話術誘騙民眾交付款項，遇到可疑投資資訊務必提高警覺，切勿輕信陌生網友或來路不明的投資管道。如有疑問，可撥打165反詐騙專線或110查證，也呼籲民眾發現可疑人事物，立即提供警方線索，共同阻詐。