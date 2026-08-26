假冒檢警詐騙66人逾億元 苗栗檢方起訴機房2名主嫌求15年以上重刑

苗栗地檢署去年破獲詐騙集團利用網路電話交換機（IPPBX）設機房，掩飾電話來源，假冒檢警詐騙66人逾億元，今天偵結，依組織犯罪防制條例、詐欺罪嫌起訴機房12人，並求處2名主嫌15年以上重刑，以示懲罰。

苗栗地檢署檢察官邱舒虹指揮彰化縣警察局，去年發動數波搜索、拘提，聲請法官羈押4名被告獲准，並深入清查被害人數，查出詐騙集團由許姓男子負責寄送交換器設備、繳納市話申登人電話帳單，及製作人頭，應付檢警偵查的下車機制。

此外，張姓男子擔任客服人員及記帳，負責與使用上開線路客戶，及維護線路之工程師聯繫，並由林姓男子等人仲介8人申辦市話門號，詐欺集團因此廣設網路電話交換器，利用網際網路遠端操控轉接機房所裝設交換器設備，以交換器設備所插用門號，再以隱匿來電號碼方式，隨機致電被害人，假檢警詐騙，66人受騙，被害金額高達1億元以上。

檢察官審酌被告許、張位居轉接機房核心角色，且其等轉接機房，犯罪所生危害嚴重，建請均量處15年以上徒刑，其餘多名被告3年至8年不等之刑度。

苗栗地檢署強調，遵循法務部及臺灣高等檢察署打詐綱領2.0規畫工作重點，積極溯源追查詐欺犯罪，從嚴從速偵辦，以盡全力保障民眾之財產安全及守護社會安寧，並呼籲民眾，詐騙集團手法日益科技化，民眾若接獲自稱檢警來電要求監管財產或匯款，應提高警覺並立即查證，避免落入詐騙陷阱。