政院：網路購物詐騙財損增733% 研擬打詐綱領3.0

行政院打擊詐欺指揮中心今天說，今年7月底假投資詐騙每月受理案件數已減少83%、財損金額降89%，不過網路貼文及一頁式購物詐騙受理件數增加56%、財損增加733%，正草擬新世代打詐策略行動綱領3.0版。

行政院打擊詐欺指揮中心今天透過新聞稿表示，打詐中心將於8月底成立滿2週年。根據內政部警政署165打詐儀錶板顯示，相較民國113年8月打詐中心成立時，這2年來每月電信網路詐欺受理案件數減少43%、民眾財損金額下降71%，顯示政府與全民共同推動打擊詐欺犯罪已有相當成效，但絕不能以此自滿。

行政院打詐中心指出，與113年8月相較，今年7月底5大主要電信網路詐騙類型變化狀態，包括假投資詐騙每月受理案件數減少83%、財產損失金額下降89%；假交友投資詐騙每月受理案件數減少40%，財產損失金額下降46%。

打詐中心說，假買家騙賣家詐騙每月受理案件數減少84%、財產損失金額下降84%；假檢警詐騙受理案件數減少18%、財產損失金額下降35%；網路貼文及一頁式購物詐騙受理案件數增加56%、財產損失金額增加733%。

打詐中心表示，在各主要電信網路詐騙類型中，假投資詐騙在主管機關掃蕩網路假投資廣告、金融機構臨櫃關懷、金融機構警示帳戶快速聯防等多重密集、有效的措施下，每日財產損失從新台幣2億元至3億元，下降至3000萬元，成效最佳。

打詐中心說，網路貼文及一頁式購物詐騙受害案件數多、受害金額低，每日僅占電信網路詐騙財損金額約9%，但因涵蓋農產品、食品、日常用品、3C產品等，民眾容易就會落入詐騙陷阱。不僅受害民眾損失金錢，被偽冒的小農、中小商家也因此損失商機與商譽，是民眾最容易遭詐騙類型。

此外，針對社群平台整體詐欺犯罪情形，打詐中心表示，對於拒絕納管且不回應政府資訊安全要求的小紅書平台，自114年12月4日實施停止解析及限制接取以來，115年7月相較去年同期小紅書上發生詐騙案件數已下降高達80%。

打詐中心說，為進一步打擊網路貼文及一頁式購物詐騙，且隨「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0版（114-115年）」即將結束階段性任務，行政院草擬中的「新世代打擊詐欺策略行動綱領3.0版（116至117年）」，持續強化識詐、防詐、堵詐、阻詐、懲詐5大面向，並積極引入AI人工智慧打擊詐欺，更將結合政府與農民、傳統市場商圈、中小企業團體力量，公私協力、共同主動出擊打擊詐欺犯罪。